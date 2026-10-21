Il Como con Nico Paz si scatena e smonta il Manchester United 

Como 4

Manchester United 1

Como (4-2-3-1) : Butez; Couto (34' st Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone (34' st Dossena); Da Cunha (24' st Kaiki), Paz (34' st Ricci), Baturina (19' st Caqueret); Douvikas. In panchina Ginelli, Sanchez, Liberali. Allenatore Fabregas.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens; Dalot, De Ligt (34' st Amass), Maguire, Mazraoui; Mount, Santos (1' st Baleba); Mbeumo (40' st Lacey), Tielemans, Cunha (1' st Diallo), Fernandes (21' st Zinkzee). In panchina Darlow, Heaton, Thompson, J. Fletcher, T. Fletcher, Kamason, Armer. Allenatore Carrick.

Arbitro : Jablonski (Germania).

Reti : nel primo tempo 2' Paz; nella ripresa 4' Douvikas, 12' Paz, 31' Ramon, 46' Zirkzee.

Note : recupero 1' pt-3' st. Angoli: 4 a 1 per il Manchester United. Ammoniti: Santos e Baleba per gioco falloso.

Como. È un altro festival del gol, per il Como, che dopo il roboante esordio in Champions con il Lipsia, si ripete nel suo stadio travolgendo senza appello il Manchester United con un'altra sonora e spettacolare goleada e una prova di grande personalità. Appena il tempo di cominciare e il Como segna: dopo due minuti, gran gol di Paz a chiusura di un'azione sulla destra costruita insieme a Couto e Da Cunha. Un segnale preciso di come andrà la prima parte della gara, perché proprio loro tre saranno i più propositivi in un contesto che gira comunque bene in tutte le sue componenti.

Il quadro tattico

Le scelte di Fabregas, pur alle prese con diversi infortuni, stavolta sono pienamente azzeccate sin da subito. A cominciare proprio dalla decisione di proporre Da Cunha sulla destra del trio a supporto di Douvikas. Un filo diretto tra centrocampo e attacco che dà più solidità al duo Perrone-Milla e nel contempo aumenta la qualità offensiva. Il Como è più dominante e aggressivo sin dall'inizio, di fronte a un Manchester che invece, subìta quasi a freddo la sberla del gol, riesce a produrre e proporre molto poco. Quasi inoperoso Butez per tutta la prima parte, in cui gli inglesi trovano un corner e un paio di opportunità poco convincenti: un colpo di testa di Maguire al sedicesimo e un bel tiro ad effetto di Cunha a pochi secondi dall'intervallo. La partita resta comunque giocata soprattutto in mezzo al campo. Il Como controlla bene, non si butta in avanti a testa bassa ma pensa soprattutto a tenere palla e a gestire il suo vantaggio. Che di fatto solo dalla mezz'ora in poi prova seriamente a incrementare: doppia occasione mancata per Douvikas, servito bene prima da Baturina al 34' e al 37' da un Couto particolarmente ispirato. Parata la prima, alta la seconda. E al 42' ancora un buon intervento di Lammens su un tiro centrale a mezza altezza di Paz, servito bene da Milla. Primo tempo chiuso con un vantaggio legittimo del Como.

Il secondo tempo

Doppio cambio per il Manchester in avvio di ripresa, con gli ingressi di Diallo e Baleba per Cunha e Santos. Ma il copione resta lo stesso: pochi, pochissimi minuti e il Como va in gol. Bella e veloce l'azione che porta alla rete di Douvikas passando dai piedi di Baturina prima e di Paz poi. Assist per il numero dieci che completa la sua splendida serata firmando pochi minuti dopo la rete del tre a zero prendendosi la palla sulla linea di centrocampo e portandosela fino a trafiggere ancora Lammens. Ma non è ancora finita. Passano i minuti, si susseguono i cambi. Inutili per Carrick, fruttuosi per Fabregas. Perché è dai piedi di Kaiki che arriva una palla d'oro per la testa di Ramon al 31', dopo una fase in cui la reazione degli ospiti non si è praticamente vista. Il quattro a zero arriva in maniera naturale per un Como completamente padrone della partita. Per il Manchester la magrissima soddisfazione, allo scadere, del gol di Zirkzee, mentre già sugli spalti si festeggia. Il sogno del Como continua.

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