Il Como ci prova Conte si salva grazie al portiere 

Napoli 0
Como 0
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutierrez); Anguissa, Gilmour (37' st Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (27' st Lang). In panchina Contini, Ferrante, Mazzocchi, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Olivera, Gutierrez, Vergara, Ambrosino. All. Conte.
Como (3-5-2): Butez; Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' pt Diego Carlos), Valle; Perrone, Caqueret (26' st Da Cunha); Addai (37' st Rodriguez), Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). In panchina Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Vojvoda, Le Borgne, Baturina, Kuhn, Cerri. All. Fabregas.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Note: angoli 3-3, recupero 4' e 4'. Ammoniti: Perrone, Anguissa, Smolcic, Politano, Fabregas.
Ci pensa ancora una volta Milinkovic-Savic, para rigori per eccellenza, a salvare il Napoli. La parata con la quale il portiere serbo, al 25' del primo tempo, respinge la conclusione di Morata dal dischetto è l'unica vera emozione di una partita complessivamente noiosa, caratterizzata dal predominio nel possesso palla del Como che addormenta il gioco e mette il bavaglio alla squadra di Conte che non riesce praticamente mai a essere incisiva. Così lo 0-0 finale non consente alla capolista di allungare in vetta, ma i campioni d'Italia devono ringraziare il super portiere per aver strappato almeno il pareggio.
