Un avversario ambizioso e deciso a riprendere la propria corsa nelle zone alte della classifica. Il Como di Cesc Fabregas sabato ospiterà il Cagliari al Sinigaglia pronto a riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Inter (2-0) prima della sosta. I lariani occupano il quinto posto con 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, con 18 gol realizzati e 10 subiti. Un avvio di stagione che conferma gli obiettivi della squadra di Fabregas.

La frenata

Il ko contro l’Inter ha interrotto una serie di 4 vittorie consecutive in campionato, arrivate dopo i successi su Fiorentina, Sassuolo, Torino e Venezia. Senza dimenticare l’epica goleada in Champions, con il 9-1 rifilato al Lens. Una sconfitta, quella con i nerazzurri, che non cancella l’ottimo momento della squadra. Contro il Cagliari dell’amico Pisacane, Fabregas cercherà di ritrovare subito i tre punti.

Dal campo

A complicare i piani è soprattutto l’emergenza offensiva, sono da valutare le condizioni di Assane Diao e Jayden Addai, mentre Moise Kean e Jesús Rodríguez sono ancora ai box. C’è ottimismo per il recupero del difensore Trevoh Chalobah, mentre il peso dell’attacco ricadrà su Tasos Douvikas. Il Como punta sulla qualità del proprio gioco e sul fattore campo per ritrovare la vittoria, consapevole però di incontrare un avversario tosto. Il Cagliari di Pisacane lo ha già dimostrato nei precedenti con Fabregas e sabato si prospetta una gara tutt’altro che scontata.