Il Como beffato in casa dal Venezia all’ultimo respiro 

Como 1

Venezia 1

Como (4-3-3) : Butez; Smolcic, Goldaniga, Jack (1' st Dossena), Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha (41' st Engelhardt); Strefezza (1' st Ikone), Paz (41' st Fadera), Diao (27' st Douvikas). In panchina Vigorito, Reina; Iovine, Moreno, Van der Brempt; Alli, Braunoder; Gabrielloni, Cutrone. Allenatore Fabregas.

Venezia (3-5-2) : Radu; Schingtienne, Idzes, Cande; Zerbin (30' st Carboni), Duncan (17' st Bjarkason), Nicolussi Caviglia, Pérez, Ellertsson (17' st Dumbia); Oristanio (17' st Yeboah), Maric (30' st Gytkjaer). In panchina Joronen, Grandi; Haps, Zampano, Marcandalli, Condè, El Haddad; Fila. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel st 4' Ikone, 45+5' Gytkjaer (rigore).

Como. Il Venezia, all'ultimo respiro, acciuffa il Como nei minuti di recupero dello scontro diretto per la salvezza: la sfida del Sinigaglia si chiude 1-1 in virtù della rete di Jonathan Ikoné per i padroni di casa e del rigore trasformato da Christian Gytkjaer al 95'. Un pareggio che serve agli uomini di Cesc Fabregas per muovere la classifica e portarsi a quota 29 punti, momentaneamente 7 in più dell'Empoli terzultimo che sarà impegnato oggi contro la Roma.

È, però, un sorriso amaro per il tecnico spagnolo che già assaporava il gusto della seconda vittoria consecutiva in casa e della seria ipoteca sulla salvezza. L'obiettivo della permanenza in Serie A resta ancora lontano, lontanissimo, invece, per il Venezia, sempre penultimo in classifica e che con questo pareggio, il terzo consecutivo dopo quelli contro Lazio e Atalanta, si porta a quota 19 punti, sempre 4 in meno, dunque, del Parma quartultimo. Una continuità di risultati che serve a guardare con fiducia alle prossime due delicate sfide, entrambe in casa, contro Napoli e Bologna, alla ricerca di una vittoria che manca da fine dicembre.

