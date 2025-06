Il Como accelera, il Milan vuole Xhaka 

Prima il no all'Inter e alla Roma per Cesc Fabregas, poi la trattativa con il Real Madrid per la permanenza di Nico Paez e ora un calciomercato all'attacco. Il Como dei fratelli Hartono fa sul serio e si candida a un ruolo da protagonista per il prossimo anno. I lariani hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Martin Baturina, 22enne jolly difensivo della Dinamo Zagabria: 25 milioni il costo del cartellino del giocatore croato (17 di parte fissa più 8 di bonus aggiuntivi), nuovo record per la società lombarda. Numeri che però potrebbero essere superati da quello che è il sogno di Fabregas: il marocchino Abde Ezzalzouli, 23enne attaccante del Real Betis. A pochi chilometri di distanza, Massimiliano Allegri sta provando a costruire il suo nuovo Milan. Per il centrocampo, in attesa di Luka Modric, è finito del mirino del ds Igli Tare un altro giocatore esperto: il 33enne Granit Xhaka del Bayern Leverkusen. Lascerà i rossoneri Theo Hernandez: dopo aver rifiutato la ricca offerta dell'Al Hilal, si lavora su quella dell'Atletico Madrid che ne offre venti rispetto ai 30 richiesti. Intanto a Milanello già si lavora al sostituto: in lizza ci sono il nazionale svizzero Ardon Jashari (classe 2002) ed il belga Maxim De Cuyper (classe 2000), entrambi sono di proprietà del Bruges. Su quest'ultimo c'è però anche la Roma che è in trattativa con l'Al Hilal per la cessione di Angelino: la richiesta è di 25 milioni. Il Napoli in attacco hanno un obiettivo: Lorenzo Lucca dell'Udinese.

RIPRODUZIONE RISERVATA