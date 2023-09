Il commosso addio del paese  all’amata Carmela Secci 

Desulo in lacrime ha dato l’addio a Carmela Secci, 55 anni appena, travolta e uccisa mentre camminava, come ogni pomeriggio, sulla strada provinciale 7 che porta a Fonni, in compagnia del marito e di un amico. A darle un ultimo saluto una folla silenziosa di parenti e amici, ancora sotto choc. Ferme le parole del parroco di Desulo, Don Marco Floris, durante la predica: «Oggi siamo tutti chiamati a fermarci sul mistero della vita e della morte che si incontrano: un mistero che ci mette in crisi, perché quando veniamo toccati da vicino dal mistero della morte la nostra fede un po' vacilla. Dobbiamo impegnarci ogni giorno a costruire la nostra vita attraverso gli insegnamenti di Dio». Don Marco, ha invitato tutta la comunità a stare vicino alla famiglia di Carmela: «Ama il prossimo come te stesso: questo significa cercare di essere vicini, attenti e essere presenti nella vita di chi piange la nostra sorella Carmela». La messa si è conclusa con una lettera scritta dai nipoti: «Cara zia Carmela, sei sempre stata presente nelle piccole e nelle grandi cose; hai saputo essere severa ma giusta, dolce, simpatica e amorevole proprio come farebbe una mamma. Eri il nostro punto di riferimento e la nostra migliore amica. Grazie per averci dato uno zio e due cugini meravigliosi, cercheremo di essere sempre al loro fianco come tu hai saputo fare con noi».

