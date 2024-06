Il commissario piace (quasi) a tutti 

La crisi politica li aveva divisi, il nome di Giovanni Pirisi, commissario scelto dalla giunta regionale per traghettare l’amministrazione comunale sino alle prossime votazione della primavera 2025, li riavvicina. Dal Campo largo (e non poteva essere altrimenti) c’è condivisione per la nomina, che anche l’ex maggioranza Soddu, con Fabrizio Beccu definisce quella di «un valido professionista a cui auguro di lavorare al meglio per la città». Intanto ieri Pirisi, è stato accolto dal prefetto Giancarlo Dionisi, che ha garantito «cooperazione istituzionale» su tutti i temi.

Incontro istituzionale

Nell’incontro in prefettura, Dionisi ha espresso soddisfazione ringraziando la Todde «per l’individuazione di una figura dirigenziale di grande professionalità, attestata dalla sua carriera». Sul tavolo del prefetto i problemi più urgenti che il nuovo commissario dovrà affrontare a partire dal bilancio di previsione. Durante il colloquio Dionisi ha assicurato la massima disponibilità e collaborazione nel coadiuvare Pirisi nell’adempimento della complessa gestione commissariale, «prestando immediato supporto nell’organizzazione della Europeade, considerata la rilevanza della manifestazione per l’immagine del territorio e l’economia».

Le reazioni

«Auguri al commissario, segnaleremo le criticità riscontrate in questi anni di amministrazione Soddu» dice la dem Natascia Demurtas. Da Italia in Comune è Gianni Dettori a parlare di «una persona competente, professionista di qualità che serviva alla città». «Pirsi – aggiunge Francesco Guccini – è la migliore risposta a critiche e insinuazioni dell’ultimo periodo. Preparato e competente, saprà restituire una città che guarda al futuro con più fiducia». Dal centrodestra, Angelo Arcadu di Fi, parla «di una buona persona, ma politicamente schierato dal Campo largo. Le aspettative di nuoresi sono molto alte. Dovrà approvare un bilancio con risorse importanti garantite dalla finanziara regionale del centrodestra». Pierluigi Saiu: «Lo valuteremo sulle scelte che farà per le indicazioni proveniente dal Pd e i suoi alleati. Noi lavoreremo a un’alternativa alle sinistre che già pensano di aver vinto le prossime elezioni». Lisetta Bidoni di Progetto per Nuoro si dice pronta «a proseguire il cammino avviato nel 2019 e affrontare le tante questioni irrisolte da Soddu».

