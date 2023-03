Il commissario Cicero attende la firma di Solinas 

Senza guida da 43 giorni. Tanto è lunga l’attesa del Comune di Tortolì orfano di apparato politico e amministrativo. Eppure la Regione il commissario straordinario l’ha individuato, ma a 11 giorni dal provvedimento che ratifica la proposta dell’assessorato agli Enti locali manca ancora il decreto di nomina, onere che spetta al presidente, Christian Solinas. Francesco Cicero attende l’investitura ufficiale, che potrebbe arrivare tra oggi e domani. Se questi tempi fossero rispettati, il commissario straordinario potrebbe arrivare al palazzo di via Garibaldi venerdì mattina per prendere confidenza con l’intero apparato comunale.

Dopodiché inizierebbe l’attività vera e propria il lunedì successivo, quando verosimilmente incontrerà il sindaco decaduto Massimo Cannas e qualche altro esponente della vecchia amministrazione. Prassi consolidata per la figura del commissario che arriva al capezzale di un ente reduce da un terremoto politico. In attesa che Villa Devoto rilasci il nulla osta definitivo, sollecitato anche dall'ex sindaco Cannas con una nota trasmessa al presidente Solinas, sulla scrivania del commissario straordinario in pectore è bello corposo il faldone di atti legati a questioni arretrate. Tra queste anche il nuovo contratto decentrato per la progressione economica orizzontale dei dipendenti. L’accordo siglato tra Natale e Capodanno prevede che un dipendente dell’ente di via Garibaldi percepisca tra 1.800 e 2.000 euro in più all’anno tra arretrati, adeguamento mensile e produttività. I sindacati e le rsu attendono. (ro. se.)

