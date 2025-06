Il commissario boccia medici “gettonisti” e primari provvisori 

La realtà irrompe nella Conferenza sanitaria e più di qualsiasi discorso o relazione descrive il caso Gallura. Rino Piccinnu, commissario straordinario della Provincia del Nord Est, ieri mattina ha raccontato di come i medici del Giovanni Paolo II gli abbiano salvato la vita. «Preso per i capelli»: ha detto, salvato dopo una serie di visite rinviate senza alcuna giustificazione. Piccinnu è pacato, non accusa nessuno, il suo racconto però è allarmante: il sistema sanitario gallurese sta implodendo. Lo stesso concetto espresso dal presidente della Conferenza, Gianni Addis, in apertura di seduta davanti al commissario Asl, Ottaviano Contu. Addis ha detto: «I problemi li conoscete, sono noti. Siamo pronti a collaborare, ma adesso dovete agire». Un concetto ribadito anche dal primo cittadino di Aggius, Nicola Muzzu.

Ma Contu ieri, nel suo primo faccia a faccia con i sindaci, non ha aggirato l’ostacolo, lo ha preso di petto. Il commissario ha detto che l’atto aziendale è da riscrivere. Contu ha bocciato, in rapida sintesi, i primari facenti funzioni (il commissario vuole responsabili in pianta stabile), le cosiddette piattaforme (le aggregazioni di servizi e reparti), l’indebolimento degli ospedali di Tempio e La Maddalena (con sovraccarico sul Giovanni Paolo II). Contu è stato netto sui medici a gettone: «Questo è un problema, personale senza né arte né parte prende 1200 euro a notte. È una situazione insostenibile». Contu ha parlato dell’ospedale di Olbia, sotto organico e con i medici costretti a sopportare carichi di lavoro elevatissimo. Per il commissario straordinario: «Dovranno essere assunte decisioni difficili per fare fronte alla situazione». Tra le priorità Contu ha indicato la cura di bambini, anziani e pazienti oncologici. I sindaci hanno apprezzato il taglio pragmatico del nuovo commissario. Resta la disastrosa condizione del Pronto Soccorso di Olbia che perde specialisti e non ha rinforzi (i medici andranno a Tempio e La Maddalena).

