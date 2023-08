Il commissariato chiuso da anni: «Allarme sicurezza»  

Il commissariato di Polizia chiuso da anni e oggi diventato una residenza per anziani. Una zona senza un presidio delle forze dell’ordine. È quanto denuncia il sindacato di Polizia Adp, accogliendo la protesta «di molti cittadini che lamentano condizioni di vivibilità e di insicurezza a Sant’Avendrace dai livelli insostenibili». E anche le promesse di aprire il commissariato in uno stabile del Comune nella stessa zona, e in tempi rapidi, «non è stata mantenuta e nessuno ne parla più», denuncia il segretario provinciale dell’Adp, Alessandro Congiu.

La sconfitta

Una situazione difficile perché il commissariato di Sant’Avendrace, con sede in via Is Mirrionis, ricopriva un territorio vasto, che comprende San Michele e Is Mirrionis. E anche la stazione dei carabinieri di Sant’Avendrace, nonostante il nome, ha la sede a Su Planu. «Da tempo denunciamo all’opinione pubblica la carenza di personale, il deterioramento della macchina sicurezza e del disagio professionale del personale che lavora in Questura, sempre più in emergenza. E non mancano», prosegue Congiu, «le chiamate che provengono dal quartiere di Sant’Avendrace per richieste di aiuto. E oggi, dopo la chiusura nel 2020 del commissariato, vedere al suo posto una casa di riposo per la terza età, senza che venga presa in considerazione l’apertura di un nuovo presidio di Polizia, è una vera sconfitta e una delusione proprio per la Polizia di Stato».

La richiesta

Il commissariato era stato chiuso «per scarsità di risorse e di agenti da schierare sull’importante territorio, noto anche per la concentrazione di fenomeni connessi al traffico di sostanze stupefacenti e ad alta densità criminale». Da qui l’appello: «Il sindacato Adp chiede un intervento urgente al questore di Cagliari, per migliorare ed incrementare l’auspicata “Polizia di prossimità” per dare risposte alle richieste di aiuto dei cittadini». (m. v.)

