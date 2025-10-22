VaiOnline
Sant’Antioco.
23 ottobre 2025 alle 00:25

«Il commercio nel centro storico sta morendo» 

I commercianti del centro alzano la voce: «Dal Comune solo silenzio, il cuore della città sta morendo». È una lettera carica di preoccupazione e amarezza quella che i commercianti del centro cittadino hanno inviato al sindaco Ignazio Locci. Una presa di posizione forte, maturata dopo “mesi di silenzio istituzionale”, che denuncia una situazione ormai insostenibile: chiusure continue di attività, degrado urbano e «scelte amministrative dannose per l'economia locale».

«Abbiamo inviato la nostra istanza a luglio – scrivono gli esercenti – e da allora non abbiamo ricevuto alcuna risposta formale. Questo silenzio aggrava la frustrazione di una categoria che si sente ignorata, mentre cerca con fatica di restare a galla». La lettera, lunga e dettagliata, delinea un quadro preoccupante: «Il centro urbano sta perdendo la sua identità commerciale. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla chiusura di diverse attività, e temiamo che Sant’Antioco stia seguendo le orme di realtà come Via Gramsci a Carbonia, un tempo vivace, oggi segnata dal degrado». Al centro delle critiche, anche la mancanza di una visione d’insieme. Secondo i firmatari, il cuore storico della città, da Corso Vittorio a Piazza Italia, fino a Via Roma e Piazza Umberto, rischia l’abbandono. «Parliamo di botteghe storiche, artigianato sardo, gioiellerie, panifici e negozi di vicinato. Un tessuto variegato e prezioso, che rappresenta l’identità stessa della nostra comunità. Non possiamo diventare una meta turistica senz’anima – affermano ancora i commercianti – come già accaduto a città dove la monocultura turistica ha soffocato l’economia locale».Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata, a detta dei commercianti, la potatura degli alberi del Corso, avviata proprio in ottobre. «Una scelta inspiegabile, che ha comportato la chiusura della via per 10 giorni in piena stagione autunnale, danneggiando gravemente le nostre attività – sottolineano – Ottobre è ormai parte integrante della stagione turistica. Si parla tanto di destagionalizzazione e poi si paralizza il principale asse commerciale proprio in questo periodo». Contestata anche la tempistica dell’intervento: «La potatura andava fatta nei mesi di riposo vegetativo, come gennaio o febbraio, quando il danno economico sarebbe stato minimo». I commercianti chiedono un incontro urgente con il sindaco, gli assessori competenti e i consiglieri di minoranza.

