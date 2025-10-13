VaiOnline
Il lutto.
14 ottobre 2025 alle 00:11

Il commercio della città piange Giorgio Nurchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è spento Giorgio Nurchi, storico commerciante della città. Aveva 89 anni, 75 trascorsi in “bottega”. Al timone di un’azienda per decenni leader nel settore della ferramenta, ha sempre vissuto in prima linea. Era facile, per i dipendenti e i clienti, incontrarlo con l’abito grigio tra gli scaffali o in cassa. Abito che indossava già quando, a 14 anni, iniziò a lavorare. Era in negozio venerdì, quando un malore se l’è portato via, lasciando un vuoto nel commercio cagliaritano.

«L’attività era nata con mio padre Giuseppe nel 1939. Era un impresario edile e, vista qualche difficoltà di allora nel reperire i materiali, decise di aprire il negozio di ferramenta», aveva raccontato Giorgio Nurchi in una recente intervista all’Unione Sarda. «L’indirizzo era tra via Bacaredda e via Manzoni, un po’ piccolo, ma al ritorno dallo sfollamento dopo i bombardamenti del ‘43 ci trasferimmo nella sede storica di via San Benedetto al civico 8, proprio davanti a Buon Pastore». Molti anni dopo il trasferimento in viale Marconi, con accanto il fratello Piero. Poi i figli, Giuseppe e Stefano. Giorgio Nurchi era stato invitato dalla Camera di Commercio per il mese prossimo per il conferimento dell’onorificenza di “Maestro del Commercio”. Oggi, a Bonaria, l’abbraccio dei familiari e dei tanti amici.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  