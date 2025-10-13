Il commercio della città piange Giorgio Nurchi 

Si è spento Giorgio Nurchi, storico commerciante della città. Aveva 89 anni, 75 trascorsi in “bottega”. Al timone di un’azienda per decenni leader nel settore della ferramenta, ha sempre vissuto in prima linea. Era facile, per i dipendenti e i clienti, incontrarlo con l’abito grigio tra gli scaffali o in cassa. Abito che indossava già quando, a 14 anni, iniziò a lavorare. Era in negozio venerdì, quando un malore se l’è portato via, lasciando un vuoto nel commercio cagliaritano.

«L’attività era nata con mio padre Giuseppe nel 1939. Era un impresario edile e, vista qualche difficoltà di allora nel reperire i materiali, decise di aprire il negozio di ferramenta», aveva raccontato Giorgio Nurchi in una recente intervista all’Unione Sarda. «L’indirizzo era tra via Bacaredda e via Manzoni, un po’ piccolo, ma al ritorno dallo sfollamento dopo i bombardamenti del ‘43 ci trasferimmo nella sede storica di via San Benedetto al civico 8, proprio davanti a Buon Pastore». Molti anni dopo il trasferimento in viale Marconi, con accanto il fratello Piero. Poi i figli, Giuseppe e Stefano. Giorgio Nurchi era stato invitato dalla Camera di Commercio per il mese prossimo per il conferimento dell’onorificenza di “Maestro del Commercio”. Oggi, a Bonaria, l’abbraccio dei familiari e dei tanti amici.