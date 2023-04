Il commerciante ha vinto: la Prefettura ha annullato la multa 

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo mesi di mail, telefonate e peripezie il commerciante Franco Ziri, 61 anni, ha ricevuto la notifica tanto attesa: non era sua l’auto parcheggiata sulle strisce pedonali in via Bagnoli a Napoli il 24 novembre 2022. Per cui la multa da poco più di 90 euro è annullata. E non c’erano dubbi: Ziri quel giorno, come tutti gli altri, era nel suo negozio di abbigliamento in via Vittorio Emanuele e non a Napoli.

«Per fortuna ho risolto ma non è certo stato semplice», racconta. «Mi è arrivata una comunicazione della Prefettura: in poche righe mi dicevano che l’auto non era la mia e che la multa sarebbe stata recapitata a chi aveva commesso l’infrazione. Non è tanto per la cifra, ma queste cose non devono succedere».

La multa gli era stata recapitata via pec alla fine dell’anno scorso. Infrazione commessa non a Quartu ma bensì a Napoli. Da lì era partita una lunga trafila per avere chiarezza e anche la Polizia locale napoletana era intervenuta per spiegare la faccenda. «Nella mail era indicato soltanto il numero di targa, ma non il tipo di auto come invece accade sempre. Non posso quindi che pensare che si sia trattato di un errore degli agenti che hanno digitato il numero della targa, e che magari hanno sbagliato qualche cifra». (g. da.)

