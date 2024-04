Il Comitato tutela Montiferru: «Stop alla speculazione eolica» 

Il Comitato tutela Montiferru alza la voce contro la speculazione energetica eolica, dopo l’arrivo nel porto di Oristano di un cargo contenente grandi pale da installare nel territorio. Allarme lanciato da tutti i comitati che con il Montiferru fanno un appello alla classe politica regionale: «Occorre una presa di posizione generale contro la massiccia aggressione che sta subendo l’Isola, resa ancora più inaccettabile dalle omissioni, assenze e ambiguità di tutti coloro che hanno il potere di decidere e che invece hanno preferito ignorare, tacere» precisano in una nota.

Nel Montiferru sono previste una quarantina di torri eoliche di 200 metri che irromperebbero nelle montagne tra Scano e Santu Lussurgiu, quindi le campagne tra Bauladu e Paulilatino con infrastrutture, elettrodotti, centraline di accumulo e nuovi sentieri pure nell’Alto Campidano di Milis e Tramatza. Un accerchiamento che metterebbe a repentaglio aree agricole di pregio e boschi, sottraendole ai terreni fertili per coltivare gli agrumi di Milis e allevare la razza Sardo-Modicana. I primi cantieri per installare le infrastrutture di produzione stanno per aprire per cui: «Il tempo dei silenzi è finito – incalza il comitato- le istituzioni agiscano nella direzione auspicata dai cittadini sardi, dai territori e da quella parte di mondo politico, istituzionale e accademico che finora ci è stata accanto. La Presidenza della Giunta convochi subito un tavolo con il Coordinamento dei Comitati e gli altri attori opportuni per salvare la Sardegna dal saccheggio». ( j. p. )

