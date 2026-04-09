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Uta.
10 aprile 2026 alle 00:29

Il Comitato si oppone alla sdemanializzazione di una strada 

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Il Consiglio Comunale di Uta, si riunirà alle 16 di oggi, nella Sala consiliare di piazza S’Olivariu. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, compare anche la “dichiarazione di uso pubblico e la sdemanializzazione dei tratti della strada comunale di Capoterra, nella località Salto zona industriale di Macchiareddu”. Un tema che, già nei giorni scorsi, ha suscitato qualche dubbio tra gli aderenti al Comitato per la difesa del territorio di Uta, costantemente impegnati a contrastare la speculazione energetica nel territorio.

La preoccupazione del Comitato riguarda l’area dell’ex Agricola Mediterranea, interessata da un altro progetto e vicina all’area attualmente interessata. Il punto più importante rimane la sdemanializzazione della strada, incorporata in un impianto fotovoltaico realizzato da una società con sede a Milano. «Oggi, dopo anni, scopriamo che quella strada risultava pubblica – sottolinea il Comitato – Nel frattempo il Comune incasserà 21euro a metro quadro per una superficie di circa 950 mq. Questo significa che, dalla sua costruzione fino ad oggi, l’impianto ha utilizzato e inglobato una strada pubblica». Il Comitato di difesa del territorio chiederà spiegazioni. (a. cu.)

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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