Il comitato per la statale 389 tocca quota mille adesioni 

Venti chilometri. La distanza che passa tra avere una strada strategica e una non più funzionale alle esigenze del territorio. Le adesioni al Comitato 389 che chiede il completamento dell’asse strategico tra costa orientale e Nord Sardegna ha raggiunto nella giornata di ieri le 1000 adesioni. L’impegno del comitato sulla 389 ideato da Ivan Mameli, Bettina Pisanu e Denis Pittalis e a cui hanno aderito decine di sindaci e centinaia di cittadini è riuscito nell’intento di rianimare una vertenza dimenticata dalla politica regionale. Perfino nel recente piano strategico per l’Ogliastra presentato a Tortolì della 389 non vi era traccia.Grande soddisfazione è stata espressa da Denis Pittalis, uno degli ideatori di questo movimento. «Come fondatore del Comitato posso essere solo che entusiasta del seguito che stiamo ricevendo. 1000 persone hanno già aderito al comitato. È evidente che questo tema sia sentito, anche perché permetterebbe di collegare i due capoluoghi ogliastrini nonché il nord ed il sud dell’isola in un ragionamento più ampio. Il prossimo obbiettivo è portare all’attenzione regionale e statale il nostro documento istitutivo che spiega le ragioni di questo completamento».

