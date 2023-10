Il comitato nuraxino dal presidente Solinas 

Tutte le contrarietà del Comitato Nuraxino su rinnovabili e cavidotti sono state espresse, ieri mattina, davanti al presidente della Regione Christian Solinas.

Alcuni rappresentanti del Comitato che da mesi si batte contro gli impianti di rinnovabili nelle aree di maggior pregio e contro la sottostazione Terna a due passi dal centro abitato di Nuraxi Figus ieri sono stati ricevuti dal presidente della Regione. «Abbiamo ribadito tutta la nostra preoccupazione per questa pioggia di richieste per impianti rinnovabili che riguardano l’area tra Portoscuso, Gonnesa e Carbonia - dice Giancarlo Ballisai - uno dei rappresentanti del Comitato Nuraxino - in particolare per i cavidotti che in alcuni casi dovrebbero passare nelle strade di Nuraxi Figus e di Cortoghiana. Non solo, abbiamo anche ribadito al presidente la nostra ferma contrarietà alla sottostazione Terna che dovrebbe sorgere nei pressi del nostro centro abitato, con tutte le conseguenze sulla salute dei cittadini e sull’ambiente». Il presidente Solinas ha ascoltato le ragioni del Comitato Nuraxino. «Ci ha detto di avere a cuore questo tema e che la Regione sta seguendo con attenzione il tema - ha detto Ballisai - studierà nel dettaglio le carte e ci fisserà un nuovo incontro. La nostra mobilitazione va avanti: riteniamo assolutamente inutile la costruzione di una nuova sottostazione che farà confluire all’interno del paese una ragnatela di cavidotti, devastando il centro abitato e creando una situazione di crisi sanitaria». Dopo aver incassato il parere tecnico negativo della Soprintendenza del Pnrr per quattro progetti di fotovoltaico, la battaglia del Comitato Nuraxino e del Comitato Sulcis va avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA