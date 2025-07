Il comitato Monte Ortobene estirpa dal parco la pianta maligna 

Il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, guidato dal presidente Antonio Costa risolve un altro problema. I componenti del gruppo hanno estirpato le piante di ailanto che stavano invadendo lo spazio limitrofo al parco, utilizzato in modo assiduo da turisti e visitatori in estate. «Questa famigerata pianta – spiega Costa – si impadronisce di radure, vallate e boschi spodestando la vegetazione originaria, in questo caso i lecci e gli allori. Le radici, le cortecce e le foglie dell'ailanto rilasciano molecole che inibiscono la germinazione e lo sviluppo delle piante vicine. Su consiglio della Forestale le abbiamo eradicate; questo lavoro dovrà essere ripetuto considerata l'alta invadenza della pianta che rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi naturali». L'auspicio del Comitato è quello di «un intervento risolutivo della Forestale – aggiunge Costa - in quei tratti dell'Ortobene e in città in cui l'ailanto sta proliferando».

