Il Comitato Gallura: si fermi la devastazione 

Contro la speculazione eolica e fotovoltaica alza la voce il Coordinamento Gallura, che in vista del processo partecipativo per la definizione delle aree idonee all’installazione degli impianti lancia un appello a sindaci, giunte e consigli comunali.Ed esprimendo preoccupazione per i tempi ristretti e l’assenza di un’adeguata consultazione pubblica, in vista della stesura di un disegno di legge sulla transizione energetica invita le amministrazioni locali, chiamate entro il 12 settembre a compilare un questionario in merito («È un finto coinvolgimento, possono solo aderire alla devastazione o dichiarare la loro opposizione», precisano gli esponenti del Coordinamento Gallura») ad adottare una delibera confezionata ad hoc come segnale di autodeterminazione e impegno nella difesa del territorio. «È fondamentale sottolineare come la comunità abbia già espresso la sua contrarietà a considerare la Sardegna come un’area idonea per lo sfruttamento intensivo delle risorse rinnovabili, come sancito dalla Proposta di legge Pratobello 24, rafforzata dalle dichiarazioni del Presidente dell’Ente antiriciclaggio della Banca d’Italia Enzo Serata, che evidenzia i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata», si legge nella nota di ieri. «È il momento di agire per proteggere il nostro patrimonio».

