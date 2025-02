Il comitato di Santu Antiogu becciu onora il centenario Mocci 

Il filo della memoria unisce le generazioni: è l’obiettivo degli “Amici di Santu Antiogu becciu”, volontari che hanno ricostruito la chiesetta campestre di Sant’Antioco sulle colline del vento, fra Sanluri e Villanovaforru. Dopo l’elogio al piccolo Edoardo, il tesserato più giovane, che ha messo a dimora la sua piantina nel parco del tempio sacro, nei giorni scorsi è stata la volta di un attestato di stima e gratitudine al centenario di Sanluri, Luigi Mocci. «Una riconoscenza – dice l’ex presidente del comitato, Angelo Bandinu – doverosa sia perché Mocci è stato il primo dei soci fondatori e sia per il maggior sostegno dato tesserando tutta la famiglia, dal 2014 lo fa ogni anno. Non solo un aiuto economico, ma anche una preziosa collaborazione per promuovere e valorizzare un luogo che racconta secoli di storia». L’ultima iniziativa riguarda le mappe cartacee dei siti archeologici presenti nell’area, oltre mille copie che i volontari hanno regalato ai Comuni per arricchire le biblioteche. «In questo lavoro – ricorda Bandinu – Mocci è stata la nostra guida per approfondire le conoscenze di un pozzo nuragico. Grazie ai suoi ricordi si ipotizza che fosse un pozzo votivo. La verifica spetta ora ai professionisti del settore». ( s. r. )

