Il comitato della festa chiede aiuto agli immigrati  

Lo spopolamento svuota soprattutto i piccoli paesi dell’interno. Non fa eccezione neppure Osini, borgo ai piedi dei Tacchi dove vivono 700 anime. Il costante calo della popolazione incide anche sull’organizzazione delle feste paesane, con il crollo delle offerte e di conseguenza un calendario meno fitto di appuntamenti.

Ma nessuno si vuole arrendere e il comitato di San Giorgio estrae dal cilindro un’iniziativa che coinvolge anche gli emigrati. Facendo leva sull’identità paesana, il gruppo aprirà un conto dedicato per facilitare la raccolta tra gli emigrati. «Cari compaesani vicini e lontani, sappiamo che, ovunque voi siate, tra le strade della Germania, nelle città del Nord Italia o poco lontani, in questi giorni il pensiero vola qui, tra le nostre vie. La festa del nostro paese non è solo un evento, è il filo rosso che ci lega tutti, un’eredità che vogliamo custodire. Per rendere questa edizione speciale, abbiamo bisogno del sostegno di chiunque porti Osini e le sue anime nel cuore». I dettagli non sono ancora stati formalizzati, ma già si lavora per la festa che si terrà nella seconda metà del prossimo mese. «Non è importante quanto, ma esserci. Il vostro contributo è il mattone che permette a questa tradizione di non fermarsi mai». (ro. se.)

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