Il comitato chiede «un nuovo ponte per il Sarrabus» 

I paesi di Villaputzu , Muravera e San Vito tappezzati da grandi striscioni con la scritta “Un nuovo ponte per il Sarrabus-Gerrei”. E poi un incontro con i massimi vertici regionali, sempre per cercare di risolvere il problema dell’isolamento di Villaputzu da quando – era lo scorso 8 dicembre – il ponte di ferro è stato chiuso con un’ordinanza della Provincia. Le iniziative sono del "Comitato per il ponte”, presieduto da Antonello Congiu.

Iniziative approvate nel corso dell’ultima riunione del direttivo: «Per quanto riguarda gli striscioni – spiega Congiu - l'idea è di posizionarli in alcuni dei punti più frequentati del Sarrabus e uno ben visibile nella rotonda tra Muravera, Villaputzu e San Vito». Quanto al vertice con la Regione, «presenteremo il nostro problema e le sue drammatiche conseguenze e cercheremo di stabilire un cronoprogramma per la realizzazione di tutti i lavori accessori per alleggerire la situazione attuale».

La richiesta alla Regione sarà quella «del massimo impegno da parte loro per la più veloce soluzione possibile dei problemi». Il comitato chiede anche un supporto economico ai cittadini per le spese di funzionamento (è stata fatta la registrazione all’agenzia delle entrate) e per l’acquisto degli striscioni. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA