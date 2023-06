Il Comipa dice no a nuove esercitazioni nei poligoni sardi 

I componenti civili del Comipa sanno che la loro non è una decisione definitiva. Il meccanismo del codice militare prevede che, in caso di bocciatura, il calendario delle esercitazioni possa essere approvato con decreto del ministro della Difesa, quindi ora da Guido Crosetto. In teoria il presidente della Regione potrebbe opporsi. In quel caso si arriverebbe a una convocazione davanti al Consiglio dei ministri: diventerebbe una partita politica. Ed è questo l'obiettivo del voto contrario: sollevare il caso. Dopo che la Sardegna, in due mesi, ha ospitato tre gigantesche esercitazioni: prima la Mare Aperto, poi la Noble Jump della Nato e infine la Joint Stars. Troppe, per i componenti civili. Che stavolta, cosa rara, hanno fatto allegare una loro dura presa di posizione al verbale della riunione e hanno anche sottoscritto un comunicato stampa. Sollecitano la Difesa, ma anche il presidente della Regione Christian Solinas, al quale è stato «più volte richiesto un confronto sulle tematiche di propria competenza, senza mai avere la possibilità di incontrarlo».

La bocciatura è arrivata durante l’ultima riunione del Comitato misto paritetico sulle servitù militari, che si è tenuta il 31 maggio. A quel tavolo siedono militari, con tutte le divise, e civili di nomina regionale. Due volte all’anno viene convocato per illustrare come verranno usate le aree di Capo Frasca, Teulada, Quirra-Perdasdefogu e S’Ena Ruggia a Macomer nel semestre successivo. Ma non dal primo giugno al 30 settembre, quando c’è la “pace” concordata. I graduati spiegano, poi si vota. E Paolo Erasmo, Alessio Alias, Domenico Cabula e la componente supplente, Emanuela Pilloni, hanno sfruttato la maggioranza per non approvare il programma addestrativo della seconda metà del 2023. Via libera solo agli spari (con pistola) nell’area di tiro a Macomer e al rinnovo, per cinque anni, della servitù (centinaia di ettari vincolati vicino al mare) intorno all’infrastruttura della Marina a Nora, nel territorio di Pula.

No a sei mesi di esercitazioni e bombardamenti nei poligoni della Sardegna: «Gran parte dell'accordo Difesa-Regione del 2017 è rimasta inattuata: no ai nuovi giochi di guerra, via con la dismissione di parte delle aree interdette a Teulada».

Il voto contrario

Le richieste

Il documento consegnato per far parte del verbale richiama anche l'accordo sull'istituzione di osservatori ambientali indipendenti che verifichino lo stato dei poligoni dopo le esercitazioni: non sono mai stati attivati. A Capo Frasca, inoltre, era stato promesso «l’utilizzo con accesso da terra, da parte dei pescatori locali, del porto interno nella zona Est del Poligono di Capo Frasca»: negato. Come è inaccessibile un gigantesco specchio di mare, sempre nell'Oristanese, anche quando non ci sono esercitazioni: auspichiamo, si legge, «che venga consentito il posizionamento in prossimità delle spiaggette di Capo Frasca delle “boe galleggianti o gavitelli” che consentano l’attracco delle imbarcazioni senza sbarco a terra, per fare in modo che si possa fruire di questi specchi di mare ora interdetti». Una richiesta avanzata da anni, anche con petizioni seguite da migliaia di firme: finora è caduta nel vuoto.

Quanto alla Noble Jump, spot per la forza militare della Nato, i componenti civili del Comipa scrivono che «esercitazioni di quella portata nonostante le rassicurazioni fornite in sede di presentazione, siano causa, oltre che di inquinamento, di un carico antropico in contrasto con le direttive comunitarie, oltre che essere in conflitto con le norme regionali e nazionali». Gran parte del poligono, questo il paradosso in premessa, è sito di interesse comunitario. Quindi un'area ipertutelata. Solo sulla carta. Anche per questo, è l'appello (per la Difesa) e il pungolo (per Solinas), il documento rilancia: «Chiediamo fermamente che le esercitazioni siano effettuate in zone meno impattanti sulla popolazione, la riduzione del periodo di interdizione e la graduale dismissione di porzioni del poligono».

