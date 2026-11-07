Il comico? «Mestiere spietato» Eppure Baz ci riesce benissimo 

Nozze d’argento con il buonumore. Ha iniziato da bambino ascoltando Benito Urgu nelle cassette, poi la tappa dell'animatore turistico, quindi Milano, Los Angeles per imparare a cantare e perfezionare la stand up, e Roma. Teatro, tv e radio: da 25 anni Marco “Baz” Bazzoni dispensa sorrisi e risate, tra personaggi stravaganti quando non folli, voci improbabili e divertenti. Il quarto di secolo di carriera da comico lo ha festeggiato nella sua città, che ha risposto alla grande: tutto esaurito pochi giorni dopo l’annuncio dello spettacolo di ieri al Teatro Verdi. Uno show in versione appositamente modificata rispetto allo spettacolo che porta in tour: infatti lo ha chiamato “Outisder-Limited Edition”. L'evento, diventato poi doppio con un’altra data andata in scena nei giorni scorsi, fa parte della rassegna Frequenze, organizzata da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Shining Production, Roble Factory e Audere.

Cosa ha caratterizzato lo show di Sassari?

«Oltre alle cose inedite ho ripreso anche pezzi vecchi di 20 anni, ho fatto un racconto della mia carriera».

Cosa le dà il teatro rispetto a tv e radio?

«La libertà di fare quello che voglio, decido io qual è il linguaggio e quali sono i tempi. Un reel di 30 secondi o un intervento di tre minuti in tv non dice molto su un comico, un'ora in teatro sì. E magari questo spettacolo lo porto anche a Oristano e Cagliari».

Come si riesce a stare sulla breccia per 25 anni?

«Il comico è un mestiere spietato se ti distrai un attimo passi di moda, non sei un cantante che puoi rifare lo stesso repertorio e anzi col tempo acquista valore. La mia fortuna è che sono molto curioso e voglio provare a fare sempre cose diverse, stand up, slapstick, personaggi, musical. Poi lavorando in radio con Rossella Brescia e Ciccio Valenti andiamo in onda per tre ore e c'è tanta improvvisazione».

Ci ricorda cosa ha in comune con Michael Jackson, Stevie Wonder e Madonna?

«Il vocal coach Seth Riggs, ma solo per una serie di circostanze casuali quando ero a Los Angeles per studiare soprattutto la stand up. Cercavo un maestro di canto e tramite un conoscente di un amico sono arrivato a Riggs. Quelle lezioni mi sono servite e nei miei spettacoli canto anche».

È più difficile far ridere oggi che impera il politically correct?

«Di base me ne sono sempre sbattuto di urtare la suscettibilità di qualcuno. Puoi dire qualsiasi cosa ma primo devi far ridere e secondo far scattare quella magia che fa passare anche la cosa più cattiva del mondo in una certa maniera. E infine devi capire chi hai di fronte».

Qual è il suo personaggio preferito tra i più vecchi?

«Il cantante Gianni Ciano mi fa ancora ridere. Vorrebbe fare il tipo impegnato, che sa cosa dire, ma è un completo imbecille».

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