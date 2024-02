Il comedian Jimmy Kimmel e lo spot surreale 

Jimmy Kimmel si è perso. Smoking nero e papillon, è pronto per la 96/a edizione degli Oscar, ma non trova la strada per il Dolby Theatre. Lo spot che lancia la prossima notte delle stelle è surreale già nella premessa, visto che il comedian conduce ogni sera il suo show a una manciata di passi dal teatro dove il 10 marzo presenterà per la quarta volta la notte più importante di Hollywood.

Il video si sviluppa su toni ancora più comici, perché Kimmel si è smarrito nel mondo di Barbie: sarà Barbie Stramba (Kate McKinnon, che lo chiama Kimmy Jimmel) a portarlo indietro, attraverso fondali che ricordano altri titoli candidati a miglior film.

Quando finalmente arriva sul tappeto rosso, viene preso dal panico e America Ferrera butta legna sul fuoco, con un monologo simile a quello del suo personaggio sulla condizione delle donne. Per fortuna, interviene Ryan Gosling che scherza sul fatto che non vincerà come miglior attore non protagonista, «ma almeno Greta ha già in tasca il premio come miglior regista». A quel punto Ferrera gli spiega che Gerwig non è nella cinquina dei nominati e Gosling si mette a gridare inorridito, seguito da Ferrera, McKinnon e Kimmel.

