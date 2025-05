Il comandante Lai: «La vita sul Vespucci tra bottarga e storia» 

Dopo aver girato il mondo intero, nel vero senso della parola, approderà nel “suo” mondo, la terra che lo ha visto nascere (a Ozieri, ma con radici di Lula) e dove ha tratto ispirazione per diventare quello che è oggi, il capitano di vascello Giuseppe Lai, 49 anni, comandante del Vespucci, la nave scuola della Marina militare. Alle 17 di ieri, mentre si trovava in navigazione al centro del Mediterraneo, dalla sua cabina di comando ha risposto alle domande dell’Unione Sarda mostrando una certa emozione per l’approdo di stasera: Cagliari, 14ª tappa del Tour Mediterraneo. «Siamo partiti da Napoli e poi, dopo qualche giro davanti alla Costiera Amalfitana e Sorrentina, abbiamo preso il largo sabato sera per dirigere la prua verso Cagliari», racconta. L’arrivo è previsto per questa sera. La navigazione procede tranquilla, la nave scuola, entrata in funzione nel 1931, quasi cento anni di storia che solcano il mare, scivola sulle onde del Tirreno: «La giornata è bella, il tempo è buono, non c’è vento sufficiente per una navigazione mista, con l’utilizzo anche della vela, quindi in questo momento ci muoviamo solo a motore».

Che emozione proverà all’arrivo nella sua Isola?

«Lo scoprirò quando toccheremo terra, ma sarà certamente un’emozione forte. Non sai mai, prima dell’arrivo, cosa si proverà, ma certamente è un ritorno a casa e sentirò quel profumo di Sardegna e quell’accento che mi colpì la prima volta che rimisi piede nella mia isola per la prima licenza dall’Accademia. Erano passati tre mesi dalla partenza e ricordo ancora quando arrivai a Ozieri, dove sono nato e cresciuto, anche se ho frequentato poi il mare di San Teodoro, che mi ha ispirato per le scelte che ho fatto. Poi questa volta, c’è il fatto che arrivo in Sardegna dopo aver visto tanti luoghi».

Lei non è l’unico sardo dell’equipaggio, giusto?

«No, sono una ventina. Ci sono ufficiali di rotta, sottufficiali, addetti alla cucina, all’informatica, nocchieri. Sono orgoglioso di come operano all’interno di questa squadra che stabilmente conta 250 persone, ma arriva fino a 420 nel suo complesso. Ci si deve muovere in 80 metri di scafo, nonostante la lunghezza sia di 100 metri: la convivenza può essere difficile, bisogna fare squadra. E comunque i sardi sono sempre dappertutto, anche dall’altra parte del mondo».

Non mi dica che avete incontrato sardi anche in Australia?

«Si proprio così. A Los Angeles abbiamo trovato una ragazza sarda che cooperava con la nostra ambasciata e a Darwin, in Australia, il pilota del porto aveva origini sarde. Mi ha regalato una bottarga fatta lì ma seguendo le nostre regole: era buonissima, abbiamo preparato una spaghettata con i fiocchi».

Mi racconta che impressione fa l’arrivo di Vespucci in un porto, una nave che ha quasi cento anni?

«Vederla navigare dall’altra parte del mondo è stato certamente motivo di stupore, provoca un sano sentimento di invidia e grande ammirazione nei confronti della Marina italiana. È una sorta di museo galleggiante, custode di cose antiche, ma è funzionante, solca i mari con elementi mantenuti a bordo e resi funzionali per i tempi attuali».

Nel giro del mondo appena concluso quali sono state le tappe più impegnative ed emozionanti?

«Come navigazione, il periplo dell’America meridionale, con il doppiaggio di Capo Horn, è stato certamente molto impegnativo e abbiamo dovuto studiare tanto per affrontarlo. E poi direi la traversata del Pacifico: venti giorni di navigazione da Los Angeles a Honolulu e poi altri ventisei dalle Hawaii a Tokyo. Abbiamo incontrato appena quattro navi. Poi certo, ogni navigazione è impegnativa».

Ha un ricordo particolare di un porto?

«Tutti i Paesi lasciano qualcosa con il meglio che avevano da mostrare: spettacoli, accoglienza, cibo, frutta, addirittura miele. Su 35 tappe del Tour in 30 Stati e cinque continenti toccati, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Posso dire che poi il Vespucci non era mai approdato a Buenos Aires, in Argentina, Punta Arenas e Valparaiso in Cile, e poi le Galapagos, luoghi che ci hanno regalato tanti e bellissimi ricordi».

È la nave che impressiona oppure anche il fatto della sua provenienza dall’Italia aiuta?

«Quando ci hanno accolto in molti luoghi, soprattutto in Sud America, ci siamo resi conto che tante persone mandano i figli nelle scuole italiane, perché il nostro Paese è sinonimo di valori buoni, di equilibrio, di fedeltà alle tradizioni e di buona cultura. Questo è il concetto che hanno di noi».

Insomma, possiamo dire che nave Vespucci, ovunque vada, rappresenti un successo.

«Siamo partiti il 1° luglio di due anni fa da Genova per il Tour mondiale e dopo circa venti mesi siamo tornati a Trieste da cui è partito il Tour Mediterraneo, grazie a un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta da 12 ministeri. In otto tappe, Darwin, Los Angeles, Tokyo, Singapore, Mumbai, Doha, Abu Dhabi e Gedda è stato poi allestito un Villaggio IN Italia, con spazi espositivi, racconti, mostre, perché l’idea del ministro era quella di dare il messaggio di un pezzo d’Italia che si muoveva. La nave, già di suo, rappresenta un pezzo di diplomazia che solca i mari. Con il Villaggio IN Italia questa azione si è trasferita anche nei porti per amplificare e dare peso al Tour mondiale di Vespucci».

E ora non vi siete ancora fermati.

«Dopo l’arrivo a Trieste, abbiamo intrapreso il Tour Mediterraneo. Da Napoli oggi approdiamo a Cagliari, poi ripartiremo per Gaeta, torniamo in “Continente”, poi Civitavecchia, Livorno e Genova, dove si concluderanno questi due lunghi percorsi. Infine, il Vespucci andrà a La Spezia per un periodo di manutenzione».

A quel punto Giuseppe Lai potrà prendersi un po’ di pausa dal veliero, magari con una vacanza in Sardegna, anche se le emozioni rimarranno, indelebili.

