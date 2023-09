Il comandante Fontana saluta l’Isola  

Quando è arrivato in Sardegna, Oristano era tutta da scoprire. «In tre anni questa realtà mi ha fatto riassaporare anche il valore romantico del nostro lavoro in un ambiente diverso, che porterò sempre nel cuore». Il colonnello Erasmo Fontana lascia la guida del comando provinciale dei carabinieri, dall’11 settembre dirigerà la prima divisione del servizio di coordinamento delle forze di Polizia del ministero dell’Interno di Roma. Un incarico importante, dopo quelli ricoperti finora fra Lombardia, Sicilia, Trentino, Lazio e le missioni di pace in Bosnia e Kosovo. Ieri è stata una giornata di saluti con le autorità e la stampa. «Lasciare Oristano e la Sardegna mi pesa – ha osservato - in questi anni siamo riuscito a instaurare un importante rapporto di stima. In realtà come questa, in cui la cronaca non è tantissima, la stampa riveste un fondamentale valore sociale e culturale». Il colonnello Fontana ha ricordato il periodo difficile del Covid e la collaborazione costante e la vicinanza alla città. «Auspico che tutto ciò possa continuare anche in futuro».

Al suo posto il Comando generale dell’Arma ha nominato il colonnello Steven Chenet, attualmente alla guida del reparto operativo dei carabinieri di Mondragone, in Campania. ( v.p. )

