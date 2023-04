Il comandante della Polpen assolto racconta un inferno  

Lo avevano condannato con sentenza passata in giudicato. Poi la moglie, studiando un documento, si è accorta che dentro c’era la prova provata della sua innocenza. Marcello Carracoi, 59 anni, di Bari Sardo, sostituto commissario coordinatore della Polizia penitenziaria ha così ottenuto la revisione del processo ed è stato assolto, senza se e senza ma, dall’accusa di peculato. Il suo successore, senza dare la minima informazione all’amministrazione penitenziaria, sosteneva che si fosse appropriato di benzina per un valore di 32 euro (non è uno scherzo: 32 euro) quando era comandante delle guardie nella colonia penale di Is Arenas, ad Arbus.

«Premesso che non possedevo alcun mezzo alimentato a benzina - dice ora Carracoi - ho trascorso sedici anni sulla graticola. Mi avevano inflitto un anno e sei mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici. Ho subito tre anni e sei mesi di sospensione dal servizio e per campare ho fatto di tutto: l’allevatore, il contadino. Non mi sono perso d’animo. Ho sempre avuto rispetto delle istituzioni e fiducia nella magistratura consapevole che i giudici mi avrebbero dato ragione. Sono passati sedici anni ma alla fine la mia innocenza è stata riconosciuta. Voglio ringraziare in primis il mio avvocato Patrizia Romagnoli, mia moglie e mio figlio che sono sempre stati i miei più grandi estimatori. E poi l’avvocato Giulio Murano del Foro di Roma grazie al quale ho ottenuto la revisione del processo».

Quasi 42 anni di servizio tra Asinara, Vercelli, Brindisi Lecce e Palermo, Carracoi è stato responsabile della sicurezza a Fornelli, ha custodito detenuti dell’alta sicurezza e personaggi del calibro di Toto Riina, Leoluca Bagarella, Bruno Tassan-Din, Flavio Carboni, e il primo pentito di mafia, Martino Sanfilippo. Ora è vicecomandante delle guardie a Lanusei, nella sua Ogliastra. Dove si è sempre mosso e continuerà a muoversi a tesa alta. Come si conviene agli onesti.

