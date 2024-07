Il comandante della Guardia Costiera promosso al grado di contrammiraglio 

Giovanni Stella, comandante della Direzione marittima di Cagliari, è diventato contrammiraglio. A dargli i gradi, durante una cerimonia nella sede della Capitaneria di Porto davanti a una rappresentanza dei militari, è stato il comandante del Comando marittimo autonomo Ovest, l’ammiraglio Enrico Pacioni.

Stella, arrivato a Cagliari lo scorso 19 aprile, è entrato a far parte del corpo delle Capitanerie di porto nel 1991, facendo ingresso nell’Accademia navale di Livorno come vincitore di concorso, dopo aver conseguito la laurea in Economia Marittima all’Istituto universitario navale di Napoli. Numerosi gli incarichi che ha ricoperto: è stato anche comandante delle Capitanerie di porto di Porto Torres e La Spezia e comandante in seconda delle Capitanerie di Civitavecchia, Venezia e Genova. Due mesi fa il suo arrivo, da capitano di vascello, al comando della Guardia Costiera cagliaritana.

RIPRODUZIONE RISERVATA