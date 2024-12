Il comandante dei ranger lascia Lanusei 

Il direttore del servizio territoriale del corpo forestale e di vigilanza ambientale Giovanni Monaci lascia Lanusei. Dopo due anni e mezzo termina il percorso lavorativo in Ogliastra e torna nella sua Cagliari. «È stata una esperienza bellissima, il mio sogno era quello di contribuire a rendere questa terra la Svizzera della Sardegna, ne ha tutte le potenzialità» dice. Monaci lascia un pezzo di cuore in Ogliastra e guardandosi indietro traccia un bilancio dei trenta mesi di lavoro. Tra le maggiori soddisfazioni la lotta alla piaga degli incendi e la tutela del territorio, la difesa e vigilanza dei litorali con la base navale, il contrasto al camperismo selvaggio. In particolare il grande lavoro per eradicare la peste suina, che gli è stato riconosciuto anche dalle amministrazioni comunali per debellare questa piaga. Monaci prlavorerà nella direzione generale del Corpo a Cagliari. Prossimamente verrà ufficializzato il suo successore in Ogliastra.

RIPRODUZIONE RISERVATA