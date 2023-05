Il coma, Sant’Efisio e Fra Nazareno «Salva per miracolo»  

«Uno dei miliziani», aggiunge, «si fece spazio tra i poliziotti e mi praticò un massaggio cardiaco, dopo avermi caricata su un’auto mi portarono all’ospedale San Giovanni di Dio e da lì al Brotzu: dissero ai miei genitori che non avrei mai superato la notte, perché nessuno sopravvive alla zoccolata di un cavallo alla testa, e addirittura chiesero loro di firmare il modulo per l’espianto degli organi».

Dice di essere venuta al mondo due volte: la prima la deve a sua madre, la seconda a Sant’Efisio, che l’ha strappata alla morte quando tutti la davano per spacciata. La vita di Daniela Pisano, 47 anni originaria di Pirri ma residente a Domusnovas, è legata a filo doppio al culto del Martire Guerriero, perché – sostiene – «se sono sopravvissuta a quell’incidente del 4 maggio del 1989, è a lui che lo devo».

L’incidente a Giorgino

Quel giorno Daniela Pisano, vestita in costume sardo e in sella al suo cavallo, attendeva il ritorno della processione di Sant’Efisio a Giorgino: all’improvviso, dalle retrovie piombò sulla processione uno stallone, che – imbizzarritosi – la colpì con uno zoccolo alla testa. Avevo appena 14 anni ed ero piuttosto esile, per i presenti non c’erano dubbi sul fatto che fossi morta», racconta Daniela Pisano, «di quegli attimi ricordo solo un dolore mai provato prima, poi persi conoscenza».

«Non supererà la notte»

«Uno dei miliziani», aggiunge, «si fece spazio tra i poliziotti e mi praticò un massaggio cardiaco, dopo avermi caricata su un’auto mi portarono all’ospedale San Giovanni di Dio e da lì al Brotzu: dissero ai miei genitori che non avrei mai superato la notte, perché nessuno sopravvive alla zoccolata di un cavallo alla testa, e addirittura chiesero loro di firmare il modulo per l’espianto degli organi».

Il coma e Fra Nazareno

Tredici ore di intervento chirurgico intervallati da tre arresti cardiaci, la perdita di materiale cerebrale: l’ipotesi che Daniela perdesse buona parte delle sue capacità cognitiva per i medici era più che concreta, ma quella ragazzina esile riuscì a stupire tutti ancora una volta. «Mi risvegliai dopo sette giorni di coma», racconta, «la prima cosa che dissi è che quel giorno, l’11 maggio, era il compleanno di Stefano Tacconi, il portiere della Juventus, mio giocatore preferito. I miei genitori mi raccontarono in seguito di essere andati, quando io ero ancora in coma, a trovare Fra Nazareno a Pula per parlare della mia condizione: il frate li tranquillizzò dicendogli che stavo solo dormendo e che sarei tornata più forte di prima. In realtà è andata proprio così, ero una ragazzina molto timida e fragile, quell’esperienza mia ha resa una persona molto più forte, sono diventata anche più altruista e ho iniziato a impegnarmi nel volontariato».

Senza calotta cranica

Un anno vissuto senza metà calotta cranica, e un occhio che proprio non voleva tornare a funzionare come prima: Daniela Pisano e i suoi genitori hanno così dovuto attraversare il mare per raggiungere l’ospedale Gaslini di Genova per un nuovo intervento chirurgico. «I postumi di quell’incidente mi hanno impedito di vivere la mia adolescenza», prosegue la donna, «ma oggi, nonostante abbia una placca sul cranio, posso dire di stare bene. Ogni anno, il 4 maggio, vado ad attendere il ritorno di Sant’Efisio a Giorgino, e mi fermo a recitare una preghiera sul punto in cui sono stata colpita da quel cavallo: credo che, se sono sopravvissuta a quel terribile incidente, lo devo al mio fisico – ero molto allenata, andavo a cavallo da quando avevo 6 anni e partecipavo ai concorsi di dressage – e all’intercessione di sant’Efisio».

Sono passati trentaquattro anni da quell’incidente. Daniela Pisano oggi conduce una vita normale, ma da quel giorno non ha più partecipato alla processione di sant’Efisio a cavallo. «Gli anni successivi non mi permisero di prendervi parte», conclude, «come se quello che era accaduto fosse stata colpa mia. Il mio incidente, però, servì a qualcosa, dall’anno successivo, infatti, i controlli divennero più accurati, garantendo una maggiore sicurezza a cavalieri e fedeli».

