Il colpo salvezza del Lecce ad Empoli 

Empoli 1

Lecce 3

Empoli (3-4-2-1) : Seghetti, Goglichidze, Ismajli (21' pt De Sciglio), Pezzella, Gyasi, Grassi (35' st Henderson), Maleh (30' st Fazzini), Pezzella (35' st Sambia), Esposito, Cacace, Colombo. In panchina Perisan, Vasquez, Tosto, Zurkowski, Bacci, Falcusan, Konatè. Allenatore D'Aversa.

Lecce (4-3-3) : Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu, Helgason (7' st Kaba), Coulibaly, Pierret (37' st Ramadani), Pierotti (22' st Bonifazi), Krstovic, Morente (37' st Karlsson). In panchina Fruchtl, Samooja, Borbei, Rebic, Burnete, Pehlivanov, Mcjannet, Daka, Marchwinski. Allenatore Giampaolo.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : 6' pt Morente, 11' pt Krstovic; 2' st Cacace, 46 st Krstovic.

Empoli. Il Lecce batte l'Empoli 3-1 in trasferta vincendo una partita pesante nella corsa salvezza.

I pugliesi sbloccano il match al 6' con Morente, che sfrutta l'assist di Pierotti e batte Seghetti, poi al minuto 11' è Krstovic a ricevere da Morente stesso e siglare lo 0-2 sotto la traversa. L’Empoli sotto di due reti all’intervallo, ma riapre la gara al 2’ della ripresa: Cacace insacca di testa su torre di Gyasi. Inizia così l’assalto dei toscani che, però, non hanno molte energie. E al primo dei quattro minuti di recupero Krstovic trova una doppietta con un sinistro meraviglioso che si infila all'incrocio al termine di un'azione in contropiede. Il gol viene assegnato dopo la verifica del Var per una posizione di fuorigioco di Dorgu, autore dell'assist.

