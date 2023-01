Il colpo mancato da 150 mila euro 

Cercavano il colpo grosso. Cioè il carico di contanti, almeno 150 mila euro, che il furgone portavalori della Vigilpol, pochi minuti prima, il 9 maggio scorso aveva scaricato nella filiale della Bnl di via Manzoni a Nuoro. Ma i due complici (ancora senza un volto) di Francesco Prina, l’operaio forestale di 59 anni finito in carcere lunedì con l’accusa di essere l’autista della banda che ha messo a segno il blitz, si sono dovuti accontentare di un bottino i soli 2 mila euro. Solo un caso. Quel giorno il protocollo di sicurezza cambiò. Ma forse la talpa non lo sapeva o non aveva fatto in tempo ad avvisare i complici.

Il contante

Quel giorno il contante venne messo subito al sicuro, e quando i rapinatori entrarono non lo trovarono. Contavano di poter intervenire tra il momento in cui le guardie giurate andavano via dalla banca dopo aver lasciato i soldi e il frangente in cui i dipendenti li mettevano al sicuro nella cassaforte, che in tutti gli istituti sono ad apertura temporizzata. Non a caso, quando i malviventi sono entrati arraffando e cercando i soldi nei cassetti avrebbero insistito chiedendo e minacciando i dipendenti con la pistola.

La fuga

Per ora la Squadra mobile guidata da Fabio Di Lella, coordinata dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori, ha comunque raccolto indizi di colpevolezza tali da convincere il gip ad accogliere la richiesta di arresto per Prina. Dopo mesi di lavoro gli agenti della Mobile sono riusciti a ricostruire tutto il percorso che aveva seguito il Fiat Doblò guidato da Prina quel giorno. L’auto aveva atteso che il portavalori della Vigilpol scaricasse i soldi, poi i rapinatori sono entrati in azione. Erano trascorsi pochi minuti. Il Doblò è rimasto parcheggiato davanti alla chiesetta del Carmelo. Dopo il colpo i complici lo hanno raggiunto e sono saliti sulla parte posteriore. L’auto ha percorso via d’Azeglio e via XX Settembre prima di spuntare in via Manzoni con un uomo solo alla guida, e scendere in via Mughina imboccando via Catte. Le indagini continuano alla ricerca dei due rapinatori.