Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo 

Sono state estese a tutta l’Isola le ricerche del commando che, lunedì, ha tentato di rapinare un portavalori della Mondialpol sulla 387. Indaga anche l’Antimafia. Banditi beffati dai vigilantes che, alle porte di Sant’Andrea Frius, sono stati messi in allarme dalle fiamme che aggredivano i veicoli utilizzati per il blocco. Si cercano collegamenti con l’assalto, a Sassari, nel 2024, nella sede della stessa società di vigilanza. A Bitti, in pieno centro, ieri mattina è stato sradicato il Postamat con una ruspa: 80mila euro il bottino.

