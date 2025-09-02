VaiOnline
Cronaca.
03 settembre 2025 alle 00:34

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono state estese a tutta l’Isola le ricerche del commando che, lunedì, ha tentato di rapinare un portavalori della Mondialpol sulla 387. Indaga anche l’Antimafia. Banditi beffati dai vigilantes che, alle porte di Sant’Andrea Frius, sono stati messi in allarme dalle fiamme che aggredivano i veicoli utilizzati per il blocco. Si cercano collegamenti con l’assalto, a Sassari, nel 2024, nella sede della stessa società di vigilanza. A Bitti, in pieno centro, ieri mattina è stato sradicato il Postamat con una ruspa: 80mila euro il bottino.

a pagina 5

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia