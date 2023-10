Il colpo di Pulisic va volare il Milan da solo in vetta 

Genoa 0

Milan 1

Genoa (4-5-1) : Martinez, De Winter (58’ st Leali), Dragusin, Bani, Vasquez, Sabelli (23’ st Ekuban), Thorsby, Frendrup, Malinovskyi (23’ st Kutlu), Haps (45’ st Puscas), Gudmundsson. Allenatore Gilardino.

Milan (4-3-3) : Maignan, Florenzi (21’ st Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Adli (21’ st Giroud), Reijnders, Chukwueze (1’ st Pulisic), Jovic (47’ st Bartesaghi), Okafor (1’ st Leao). Allenatore Pioli.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel st 42’ Pulisic.

Note : espulsi Maignan per intervento pericoloso, Martinez per doppia ammonizione. Ammoniti Hernandez, Florenzi, Musah, Adli, De Winter, Tomori.

Genova. Il Milan espugna il Ferraris al termine di una gara convulsa grazie a un gol di Pulisic che ha scatenato molte polemiche per un possibile tocco di mano considerato regolare dal Var e nemmeno rivisto al monitor dal direttore di gara Piccinini. Arbitro richiamato invece in pieno recupero per un’uscita di Maignan ai danni di Ekuban che, rivista al video, ha portato all’espulsione del portiere rossonero. Il Milan ha chiuso con Giroud in porta: l’attaccante è stato autore di una parata fondamentale su Puscas e per questo, giustamente, festeggiato al triplice fischio dai compagni.

Ma sul risultato aleggiano episodi che provocheranno polemiche. A partire da un intervento su Vasquez nella prima frazione da parte di Florenzi segnalato regolare dal Var e dall’arbitro che ha fatto infuriare il tecnico del Genoa Gilardino, ammonito. A scatenare la rabbia dei padroni di casa è soprattutto l’azione che ha portato al gol, con le immagini che mostrano un tocco di mano di Pulisic autore, su assist di Musah, della rete vincente. Pioli ha dovuto inserire Leao, Pulisic e Giroud per avere la meglio di un Genoa costretto a rinunciare all’ultimo anche a Messias dopo i forfait di Badelj, Retegui e Strootman. Ma Gilardino ha ridisegnato la squadra con un 4-5-1 che ha ingabbiato gli uomini di Pioli, poco pericolosi nel primo tempo.

Martinez nella ripresa è volato per alzare in angolo un colpo di testa di Leao mentre dalla parte opposta Maignan si è allungato su una conclusione di Dragusin che una deviazione di Reijnders aveva reso insidiosa. La gara si è infiammata nel finale, con l’appendice di 14’ di recupero per l’episodio dell’espulsione di Maignan, i soccorsi a Ekuban e le due occasioni per il Genoa: traversa di Gudmundsson su punizione e Puscas anticipato da Giroud. La settima vittoria in otto gare riporta la squadra di Pioli in testa con due punti di vantaggio sull’Inter che le aveva inflitto l’umiliante sconfitta nel derby. Alla ripresa del campionato, i rossoneri affronteranno la Juventus senza uomini chiave come Hernandez e Maignan.

RIPRODUZIONE RISERVATA