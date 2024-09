Il colpo di coda è dell’Empoli, Toro piegato 

Torino 1

Empoli 2

Torino (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz (46' Sosa), Maripan, Saul Coco (87' Dembélé); Pedersen, Tameze (61' Ricci), Linetty, Gineitis (46' Sosa), Lazaro; Karamoh (61' Njie), Adams. Allenatore Vanoli.

Empoli (3-4-2-1) : Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto (75' Viti); Sambia (75' Gyasi), Haas, Henderson (68' Grassi), Cacace; Konate (62' Solbakken), Ekong; Pellegri (68' Colombo). Allenatore D'Aversa.

Arbitro : Ghersini di Genova.

Reti : nel pt 30' Ekong, nel st 29' Adams, 45' Haas.

Torino. Sorpresa al Grande Torino, l'Empoli elimina il Toro vincendo 2-1 e va avanti in Coppa Italia. La sfida tra le rivelazioni della Serie A, con i granata primi in classifica e i toscani in zona Champions, va proprio alla squadra di D'Aversa, che strappa il pass per gli ottavi con la rete di Haas al 90'.

Il match

Vanoli si sgola dalla panchina ma cambia poco, l'unico tentativo dei padroni di casa arriva al 26' con Gineitis che dalla distanza non inquadra la porta. Così arriva il vantaggio dell'Empoli: Haas si infila in area e crossa sul secondo palo, Ekong anticipa Walukiewicz e beffa Milinkovic-Savic. I granata rientrano negli spogliatoi con qualche fischio da parte del pubblico del Grande Torino e tornano in campo decisamente più offensivi: fuori Walukiewicz e Gineitis, dentro Sosa e Zapata, con il croato che va a fare il braccetto nel terzetto arretrato e il colombiano nel tridente con Adams e Karamoh. Il Toro continua a non accendersi, il tecnico sostituisce uno spento Karamoh con il diciannovenne Njie e lo svedese serve subito un pallone a Zapata soltanto da spingere dentro ma il colombiano fallisce il rigore in movimento. Anche D'Aversa inserisce forze fresche e punta su Solbakken, Grassi e Colombo, i granata alzano la pressione e al 74' trovano il pari: cross di Ricci, inserimento di Adams e 1-1 granata. Sembra tutto pronto per i calci di rigore, ma al 90' Haas beffa il Toro in mischia. Nel recupero, Seghetti si prende la scena con un miracolo su Maripan che regala il passaggio del turno all'Empoli. Per Vanoli è la prima sconfitta, D'Aversa prosegue nell'avvio da sogno e affronterà la Fiorentina negli ottavi.

