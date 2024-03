Il colpo di coda di Faragò nel 2017 

Il Cagliari insegue una vittoria sul Verona che - contando anche le gare in trasferta - manca dal 25 novembre 2020: in Coppa Italia fu 2-1 allo scadere. In campionato invece bisogna risalire a un altro 2-1 ma del 5 novembre 2017, con la decisiva conclusione di Faragò per ribaltare il risultato a cinque minuti dal 90’.

Il trionfo

Delle 34 sfide giocate in casa fra Cagliari e Verona la vittoria più larga è datata 1 marzo 1992, 4-0 anche lì in uno scontro salvezza. I rossoblù di Mazzone, in gran risalita, devono aspettare il 37’ per gioire: su angolo di Matteoli non riesce a segnare Napoli, ma è Ezio Rossi a toccare per ultimo facendo autogol. Proprio in chiusura di primo tempo Gaudenzi di testa mette dentro il raddoppio che indirizza il match, mandando le squadre al riposo sul 2-0. Nella ripresa Napoli riesce a trovare il gol già sfiorato nel primo tempo, al 53’ in mischia, poi chiude i conti Francescoli al 69’ su punizione calciata sul palo del portiere. Una gran vittoria che permette al Cagliari di agganciare il Verona, uscire dalla zona retrocessione e mettere le basi per la salvezza.

Il bilancio

In tutto il Cagliari ha vinto 18 volte in casa, di cui 9 in Serie A e le altre fra B e Coppa Italia. Poi 8 sconfitte e altrettanti pareggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA