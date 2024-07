Il colpo di coda di Biden: propone la riforma della Corte Suprema 

New York. Limiti al mandato dei giudici, un codice etico vincolante e paletti all’immunità presidenziale perché «nessuno è al di sopra della legge». Dopo aver trascorso anni a resistere a qualsiasi tentativo di riforma della Corte Suprema, Joe Biden torna sui suoi passi e propone una svolta con la quale lasciare un segno nella storia. La riforma non ha praticamente chance di superare la prova del Congresso, e lo speaker della camera ha fugato ogni dubbio al riguardo. «È morta all’arrivo», ha detto il repubblicano Mike Johnson. L’imposizione di limiti al mandato e del codice etico richiede l’approvazione del Congresso e i democratici non hanno i numeri né alla camera a maggioranza conservatrice né in Senato (51 sui 60 necessari).

Da un punto di vista politico, però, la mossa ha un’importante valenza perché punta a galvanizzare gli elettori democratici, infuriati da anni con l’Alta Corte a maggioranza conservatrice per l’abolizione dell’aborto e per il susseguirsi di scandali che hanno travolto i giudici Thomas Clarence e Samuel Alito. «Ho grande rispetto per le nostre istituzioni e la separazione dei poteri. Ma quanto sta accadendo ora non è normale e mette a rischio la fiducia del pubblico nelle decisioni della corte, che hanno un impatto sulle libertà personali», ha spiegato Biden in un editoriale sul Washington Post. La proposta include anche un emendamento che limita l’immunità dei presidenti chiamato “nessuno è sopra la legge”. L’iniziativa è una chiara presa di posizione contro la recente decisione dei saggi che conferisce a Donald Trump la totale immunità presidenziale nei confronti dei procedimenti legali a suo carico, dalle carte segrete a Mar-a-Lago al 6 gennaio. «Questo Paese è fondato su un principio semplice ma profondo: nessuno è al di sopra della legge. Non il presidente degli Stati Uniti. Non un giudice della Corte Suprema. Nessuno», ha spiegato Biden. La riforma incassa il sostegno incondizionato di Kamala Harris.

