il colpo dell’abbasanta 

Bonorva 1

Abbasanta 2

Bonorva (3-4-1-2) : Soto, Medas (47’ st G. Pittalis), Milone, Pitruzzello, Sanna (36’ pt Budroni), Dias, Viale (39’ st Dettori), Acosta, Deriu, Torresi, Fresu. In panchina Olianas, Cosseddu, Tedde, Nieddu, E. Pittalis, Senes. Allenatore Ciarolu.

Abbasanta (4-2-4) : Mele, Marcis, El Marrakchi, Usai, Loi, Leone, Corda (8’ st Basciu, 44’ Medde), Bachis, Salaris (39’ st Cariga), Cossu, Porcu. In panchina Cau, Murru, Cabiddu. Allenatore Contini.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 1’ Viale, 40’ El Marrakchi; st 34’ Porcu (r).

Note : espulsi Fresu e Contini; ammoniti Porcu, Dias, Salaris, El Marrakchi. Recupero 2’ e 8’.



Bonorva. In caduta libera, il Bonorva rimedia una nuova sconfitta, stavolta per mano dell’Abbasanta (che incassa tre punti chiave in ottica salvezza), e rischia di scendere in zona playout. Eppure i padroni di casa passano subito in vantaggio con Viale che, da pochi passi, non perdona Mele. All’8’ grande occasione per la formazione di Contini: Porcu serve Cossu che calcia in porta ma Soto è bravo nel respingere il pallone. Doppia occasione per gli ospiti a cavallo tra il 23’ e il 25’: la prima vede protagonista Leone, che serve Corda nell’aria piccola il quale però, disturbato da Soto, calcia fuori; nell’altra è Cossu a concludere fuori. Al 35’ si rivede nuovamente la formazione di Ciarolu: rimessa lunga di Acosta in area di rigore, colpo di testa di Dias e pallone alto sopra la traversa. Al 40’ arriva il pareggio dell’Abbasanta con El Marrakchi che non lascia scampo a Soto.

La ripresa si apre con un’occasione per gli ospiti: all’8’, su un calcio d’angolo battuto da Porcu, colpo di testa di El Marrakchi e pallone alto. Al 13’ Viale ci prova da fuori area, conclusione a lato. Al 22’ punizione da fuori area di Budroni, tranquilla la parata di Mele. Un minuto dopo conclusione di Basciu, servito da Cossu, e Soto si rifugia in calcio d’angolo. Al 34’ rigore per l’Abbasanta: dal dischetto Porcu trafigge Soto. Partita in salita per il Bonorva, che resta in dieci per l’espulsione di Fresu. Al 41’ padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Dias che Mele alza sopra la traversa.

