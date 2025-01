Il Colpo della Gialeto, la capolista Samugheo cade in casa 

Arbus Costa V. 2

Don Bosco F. 2

Arbus C.V. : Pilloni, Spina, Canargiu, Di Paola, Ferraraccio, Haoui, Dessì (71’ Marrocu), S. Atzori, S. Concas (46’ Ziwando), L. Atzori (50’ Collu), Andrade. Allenatore Perra.

Don Bosco : Cappai, Aramu, Munzittu (71’Uccheddu), Carron, Liscia, Zedda, Murgia, Olla, Cancedda (65’ Tomasi), Di Antonio, Coelho (81’ M. Scanu). Allenatore Ruggeri.

Arbitro : Cadoni di Cagliari.

Reti : 33’ Cancedda, 76’ Di Paola, 79’Aramu, 93’ Ziwando.

Un derby bello, combattuto ricco di colpi di scena e in bilico fino alla fine. L’ottima Don Bosco di Ruggeri ci prova: due volte in vantaggio due volte raggiunta, l’Arbus azzera tutto e spezza le speranze degli ospiti con un rabbioso e micidiale forcing finale. I ragazzi di Perra nei minuti di recupero potrebbero addirittura far loro l’intera posta in palio se la traversa non avesse negato a Di Paola la gioia del secondo gol. Un debutto con i fiocchi dunque per l’italo brasiliano che fa ben sperare per il proseguo del campionato. L’Arbus sfiora il gol già al 1’ con una conclusione dalla distanza di Di Paola che sbatte sull’incrocio, al 33’ Cancedda con un tiro sporco porta avanti la Don Bosco. Ripresa al fulmicotone prima il pari di Di Paola poi il raddoppio ospite con Aramu, il definitivo pari di Ziwando. (g. v.)

