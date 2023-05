Il colpo del Parma, la delusione di Palermo e Pisa 

La vittoria della Reggina taglia fuori il Palermo dai playoff. I rosanero, dopo aver chiuso i primi 45’ in vantaggio per 2-0 contro il Brescia (al 4’ Brunori, al 40’ Tutino), si sono fatti raggiungere dal club di Cellino, che ha visto in faccia la retrocessione in C dopo il momentaneo 2-1 del Perugia. La squadra di Corini è uscita tra i fischi del Barbera. Anche a Pisa svanisce il sogno spareggi a un anno di distanza dalla finale giocata contro il Monza. I toscani cadono clamorosamente all’Arena Garibaldi contro la retrocessa Spal (2-1).

Il Südtirol perde a Modena 2-1 e conclude regular season al sesto posto. Avvio super degli emiliani che sbloccano il risultato al 10’ con Bonfanti. Poco dopo Magnino raddoppia su una respinta imprecisa di Poluzzi. Gli altoatesini tornano in gara con Tait ma nel finale non premono sull’acceleratore. Impresa della Reggina che trova il successo contro l’Ascoli al 94’ grazie alla rete di Canotto. Un gol pesantissimo che vale il settimo posto, quindi, lo spareggio. Le neopromosse danno spettacolo: il Frosinone espugna il Liberati, il Genoa dà spettacolo a Marassi (4-3 contro il Bari). Il Cittadella non va oltre lo 0-0 con il Como ma centra la salvezza.

Tanti colpi di scena nell’ultima giornata di Serie B. Il Parma grazie alla vittoria ottenuta al Tardini contro il Venezia strappa il quarto posto al Südtirol e accede alle semifinali playoff. Apre le danze “El Mudo” Vázquez al 12’ dal dischetto, il pareggio dei lagunari arriva al 44’ con Pohjanpalo che di testa batte Buffon per il 19esimo centro. Nella ripresa i ducali, dopo essere stati per oltre 30’ al quinto posto alle spalle del Cagliari, trovano la rete del 2-1 con Camara.

Le grandi deluse

Playout

Vittoria dal sapore amaro per il Perugia: gli umbri superano 3-2 il Benevento ma retrocedono in Serie C. Ai playout vanno Brescia e Cosenza che si giocheranno la permanenza in cadetteria. Gara di andata prevista il 25 maggio al “Gigi Marulla” con il ritorno fissato l’1 giugno a Brescia.

