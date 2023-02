Spagna 68

Spagna : Bassas 11, Busquets 7, Nunez 8, Parra 7, Perez 15, Diaz 4, Garcia 5, Guerrero, Reyes, Salvo 7, Vicedo, Vila 4. All. Sergio Scariolo.

Italia : Casarin 10, Flaccadori 5, Mannion 10, Severini 8, Tessitori 2, Bortolani 2, Caruso 19, Diouf 2, Moraschini 2, Spissu 3, Visconti 6, Woldetensae 3. All. Gianmarco Pozzecco.

Arbitri : Salins (Lettonia), Horozov (Bulgaria) e Praksh (Ungheria).

Parziali : 16-13; 29-33; 44-52.

L'Italia vince in casa dei campioni del Mondo e per un punticino non si garantisce anche il primato. A Caceres gli azzurri di Pozzecco vincono contro la formazione guidata da Scariolo un match che li ha visti addirittura in vantaggio di quindici lunghezze. Certo, in palio non c'era nulla di importante, dal momento che entrambe hanno staccato già il pass per il Campionato del Mondo che si terrà tra fine agosto e settembre in Giappone, Filippine e Indonesia.

La sfida è stata affrontata però da entrambe col giusto piglio e buona intensità fisica, come dimostra pure il basso punteggio. Una rivalità antica fra due scuole europee capaci – nel caso degli spagnoli – di imporsi anche a livello mondiale.

La cronaca

Meglio la Spagna all'inizio che conduce per 17 minuti, seppur senza staccarsi sensibilmente. Ottimo l'impatto del pivot Caruso (anche 7 rimbalzi) e del debuttante Casarin, che riavvicinano l'Italbasket. È di Spissu in entrata l'assist per Diouf che porta al sorpasso: 29-30. Da quel momento gli azzurri prendono la testa del match, anche se il sassarese esce per un durissimo contatto alla spalla ad opera di Guerrero e viene tenuto a riposo. Spissu sarà sabato al PalaSerradimigni con Venezia, per la sua prima partita da ex.

La volata

La difesa azzurra funziona, la Spagna fatica e in attacco iniziano a entrare le triple a Casarin e Visconti oltre che a Severini, peraltro miglior rimbalzista con 9 recuperi. L'Italbasket prende il largo: Bortolani segna per il +1 al 33'. A questo punto gli azzurri pensano alla differenza punti: basta vincere di 5 per affiancare i campioni iridati e soffiargli il platonico primo posto nel girone. La Spagna però ha cuore e garra e si rifa sotto con Nunez e Busquets limando il divario.

