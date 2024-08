Il “colpo basso” dell’Iba: «Sono uomini» 

PARIGI. Imane Khelif è pronta a tornare sul ring per inseguire l'oro olimpico, ma il “colpo basso” arriva dalla federazione mondiale del pugilato, quell'Iba che aveva escluso lei e la taiwanese Lin Yu Ting dai Mondiali. «Sono uomini», è il giudizio tranchant dei dirigenti dell'ente reietto dal Cio. La pesantissima accusa - diretta, esplicita, senza alcuna considerazione per la privacy invocata dal Cio - è arrivata da una conferenza stampa convocata a Parigi, poche ore dopo che Khelif, stasera impegnata nella semifinale contro la thailandese Suwannapheng, aveva lanciato un «appello a tutti a smetterla col bullismo, che può distruggere le persone». A dare la sua versione, nell'incontro fissato in segno di sfida nella città delle Olimpiadi, è stato il n.1 della commissione medica Iba, Ioannis Fillipatos. «Un primo test del sangue nel 2022, e un secondo nel 2023», ha detto riferendosi ai controversi Mondiali di Istanbul, «rivelarono che le due pugilatrici avevano un cariotipo anomalo». Il Cio aveva parlato di "test non leciti", per tempi (a ridosso di una finale), modalità, e anche tipo.

RIPRODUZIONE RISERVATA