Il colpo al caveau da 12 milioni di euro 

Nessun telefonino a riprendere l’assalto, come avvenne a gennaio 2024 al bivio di Siligo lungo la statale 131, o pochi mesi dopo, era giugno, a Caniga nel clamoroso colpo al caveau della Mondialpol che fruttò ai banditi 12 milioni di euro. Ma ieri l’esito è stato identico: il colpo è riuscito.

Si allunga la striscia di assalti ai portavalori, vera emergenza criminale nell’Isola dopo la scomparsa della piaga dei sequestri di persona. Quello messo a segno ieri è il primo colpo del 2025, di una banda che pare meno strutturata di quella che nel 2024 ha mostrato un’organizzazione paramilitare. Tanto da costringere le forze dell’ordine a mettere in atto un protocollo speciale, con scorte dall’alto, che evidentemente non ha coperto il trasporto secondario di valori di ieri.

L’ultimo assalto nell’Isola era quello del 29 giugno alla sede della Mondialpol, dove in diretta gli smartphone di numerosi testimoni hanno ripreso all’opera il commando di oltre dodici uomini con scale, ruspe e kalashnikov. Una banda organizzata e pronta a tutto che aprì il fuoco sui carabinieri, spietata come quello che a gennaio assaltò tre portavalori della Vigilpol sulla statale 131 all'altezza del bivio per Siligo. Qui un vigilante rimase ferito nello scontro tra il suo mezzo, un altro della Vigilpol fermato dai banditi con l’autocompattatore rubato a Orani, usato per bloccare la colonna che trasportava milioni di euro. Meno recentemente, nel dicembre del 2023 a Tertenia un furgone era stato bloccato da banditi armati con alcuni camion dati alle fiamme. Anche in quel caso, la rapina era stata portata a termine.

