Il colpaccio della torres 

Vis Pesaro 1

Torres 3

Vis Pesaro (3-4-1-2) : Vukovic; Palomba, Coppola, Zoia; Peixoto (st 25’ Bove), Paganini, Pucciarelli, Cannavò (st 43’ Orellana); Di Paola; Nicastro, Okoro (st 34’ Molina). In panchina Munari, Tatò, Tonucci, Nina, Neri, Ceccacci, D'Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte, Traversaro. Allenatore Stellone.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Mercadante, Antonelli, Idda; Zecca (st 37’ Zambataro), Brentan, Giorico, Guiebre; Mastinu (st 41’ Casini), Scotto (st 26’ Varela); Fischnaller (st 37’ Nanni). In panchina Petriccione, Dametto, Coccolo, Liviero, Fabriani. Allenatore Greco.

Arbitro : Manedo Mazzoni di Prato.

Reti : st 21’ Coppola, 24’ e 31’ Fischnaller, 30’ Varela.

Note : ammoniti Antonelli, Scotto, Giorico, Casini.

PESARO. Il regalo di Natale arriva dal “Tonino Benelli”. Con un tris improvviso, impacchettato e scartato in fretta e furia, in pochi minuti, a metà ripresa. Tre gol come tre punti rosicchiati a una diretta antagonista che proiettano i sassaresi in quarta posizione, a - 5 dalla capolista Ternana, scavalcando proprio la Vis Pesaro avversaria di giornata.

La partita

Moduli a specchio, attacco del lato debole e duelli sulle catene: Guiebre contro Peixoto e Zecca contro Cannavò. Scotto al 7’ cambia gioco per la sponda centrale di Zecca, murata. La Vis Pesato si accende al 9’ con Coppola, scappato dalla marcatura di Antonelli: palo esterno. Primi brividi. I giocatori di casa prendono coraggio. Al 15’ Di Paola tenta la punizione a giro, deviata. Peixoto bussa alla mezz’ora con un pericoloso traversone. Al 37’ Nicastro spara forte centrale: Zaccagno si oppone prodigioso. Giorico in chiusura di tempo (46’) lancia per Fischnaller che mette giù, va al tiro ma non incide da posizione defilata.

Il secondo tempo

L’inizio della ripresa segue la trama del primo tempo. Poi ecco un botta e risposta in rapida successione: Coppola trafigge Zaccagno al 66’ sottomisura su assist di Di Paola, risponde Fischnaller al 69’ di potenza dalla lunetta: 1-1. Cambia l’inerzia della gara. Al 71’ Mastinu pesca Antonelli sulla sinistra: stop e volée di destro da applausi. Al 75’ Varela è imprendibile sulla destra, scappa a Palomba e infila Vukovic con una rasoiata: è l’1-2. Il raddoppio stappa la Torres, sembra liberarla.

Il tris è presto fatto dopo appena due minuti. Varela si fa largo, mette dentro l’area un tiro-cross rasoterra, Vukocic respinge e Fischanaller lesto insacca di tap-in. Lo stadio Benelli è ammutolito. Scorrono i minuti. Il 3-1 diventa definitivo sul tabellone col triplice fischio finale.

