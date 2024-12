Il colpaccio della Cos 

Cynthialbalonga 0

COS 1

Cynthialbalonga (4-4-2) : Boschi, Pasqualoni, Tinti, Bensaja, Angelli, Nannini (18’ st Casazza), Galazzini, Paolocci (38’ st Cirulli), D’Angelo (1’ st Cotugno), Manca, Ingretolli. In panchina Iosa, Rossi, Cicioni, Feri, Casazza, Pasquale, Bellotti. Allenatore Ferazzoli.

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maurizio Floris, Rossi, Piredda (42’ st Sulis), Severgnini, Piseddu, Ladu (34’ st Loi), Cabiddu, Morlando, Mattia Floris, Romano (38’ st Aloia), Pinna (34’ st Santoro). In panchina Xaxa, Boi, Caferri, Derbali. Allenatore Pinna.

Arbitro : Salvatori di Macerata.

Rete : 38’ pt Mattia Floris.

Note : ammoniti Rossi, Bensaja, D’Angelo; angoli 3-1 per la Cyn- thialbalonga; recupero 3’ pt. 4’ st.

Albano Laziale. La Cos inizia a vedere uno spiraglio di luce. Al comunale “Pavona” di Albano Laziale gli uomini di Sebastiano Pinna piegano la Cynthialbalonga con una rete di Mattia Floris nel finale del primo tempo. Si tratta del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria esterna di fila. I gialloblù sono sempre all’ultimo posto ma a sole tre lunghezze dalla zona playout e a otto dalla salvezza diretta (la dodicesima posizione è occupata proprio dalla Cynthia). Una grande prestazione dei sardi che hanno offerto un gran calcio trovando il meritato vantaggio. Nel secondo tempo hanno controllato la gara non rischiando quasi nulla.

La cronaca

La prima vera occasione è per la Cos, al 14’: sponda di Pinna per Ladu che calcia di prima intenzione, la palla si perde però sul fondo. Al 19’ Manca non trova lo specchio. Alla mezzora l’ottimo Piseddu guadagna una punizione che calcia lo specialista Ladu, la sfera sfiora il palo. È il preludio al gol che arriva al 38’: azione personale di Ladu sulla fascia, il centrocampista serve al centro Mattia Floris che in spaccata spinge la palla nel sacco. Al 44’ punizione di Bensaj, palla a Ingretolli che non inquadra la porta.

Nella ripresa, all’8’ la Cos ha l'occasione per raddoppiare con Pinna: l'attaccante viene smarcato davanti e calcia, Boschi salva. Due minuti dopo, prodezza di Maurizio Floris su Cotugno. Al 28’ gran botta di Pasqualoni ma ancora Maurizio Floris non si fa sorprendere.

