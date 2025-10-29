Il colpaccio del Villasimius 

Nuorese 1

Villasimius 2

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu, Floris, Barracca (1’ st Caggiu), Filia (25’ st Catte), Dessolis, Carraro, Demurtas (32’ st Piredda), Cocco, Pitirra (1’ st Cadau), Cossu, Todde. In panchina Mascia, Puddu, Tanda, Zingaro, Contu. Allenatore Bonomi.

Villasimius (4-4-2) : Gonzalez, Zedda (25’ st Concas), Scarpato, Caferri, Kiwobo, Garau, Cogoni, Sinha Filho, Ragatzu, Dambros, Marras (31’ st Beugre). In panchina Forzati, Omofonmwan, Saba. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 20’ Dambros; st 35’ Kiwobo, 39’ Cossu.

Note : ammoniti Bonomi (allenatore), Catte.

Nuoro. La Nuorese saluta la Coppa Italia nonostante per lunghi tratti abbia tenuto il pallino del gioco. Passa il turno il Villasimius, che giocherà le semifinali dopo lo 0-0 dell’andata.

La gara

Partono bene gli uomini dell’ex mister verdeazzurro Prastaro ma il veterano Mauro Ragatzu, 42 anni, al 12’ non trova lo specchio. Il vantaggio ospite arriva al 20’: Dambros riceve un passaggio centrale e infila Ruggiu in uscita. La Nuorese si scuote con Cocco, il cui tiro su punizione al 34’ è parato a terra. Ancora avanti Dambros al 36’, il suo destro è respinto. Ci prova Todde al 38’ ma Gonzalez agguanta. Un minuto dopo pericolo in area Villasimius ma Cossu è anticipato di un soffio al momento della battuta. Al 42’ Ragatzu cerca senza fortuna la via della rete e dopo 2’ segna di testa ma il gol è annullato tra le proteste per un fallo sul portiere.

Secondo tempo

Nella ripresa i verdeazzurra cercano il pari e al 2’ un colpo di testa di Demurtas sfiora il palo. Ragatzu risponde al 4’ ma trova Ruggiu pronto. La Nuorese insiste con Caggiu, il cui destro al 7’ va alto. Occasione per Cossu al 9’ ma l’attaccante spreca di tacco. Al 13’ combinazione Cocco-Cadau sventata da Garau, sulla ripartenza Dambros in contropiede incespica al momento del tiro, disturbato da Dessolis. Al 15’ doppia occasione per Cocco e Cadau ma Gonzalez si supera su entrambi i tentativi. Il Villasimius si difende compatto e punta sulle ripartenze. Al 23’ imbucata di Caggiu per Todde chiuso da due difensori. Al 24’ pregevole stop in area di Ragatzu che non riesce a calciare.

Al 28’ Catte mette i brividi alla difesa ospite con un tirocross sottoporta che nessuno raccoglie. Al 35’ il raddoppio ospite: Ragatzu da sinistra serve Kiwobo il cui destro a giro finisce nel sette. Al 39’ Cossu accorcia le distanze con un destro imprendibile. Poi viene annullato per fuorigioco il gol del pari di Catte, ammonito per proteste. Villasimius in semifinale e Nuorese fuori.

