Al Chessa.
25 settembre 2025 alle 00:31

Il colpaccio del San Giorgio 

Un Perfugas scatenato supera il Bonorva e sale in vetta 

Bonorva 1

S. g. Perfugas 3

Bonorva (4-3-3) : Vassallo, Gallotta, Garcia, Lautaro Jara, Spanu (21’ st Madeddu), Zappareddu (9’ pt M. Sanna), Tedde, Saba, Pusceddu (21’ st Chelo), Pinna, Cocco (31’ st Solinas). In panchina Mannoni, Malgari, Matassa, Sangarè, F. Sanna. Allenatore Pulina.

S. G. Perfugas (4-3-3) : Saragato, Romero, Biasiato (40’ st Cassano), R. Desole, Delizos (20’ st Milia), Sassu, Bazzoni, Pitruzzello, Giagheddu (15’ st Lostia), Soggia, Alcazar. In panchina Muntoni, Secchi, G. Desole, Langasco, Casu, Seltonrijch. Allenatore Piga.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 2’ Bazzoni, 5’ Cocco, 20’ Giagheddu (r); st 23’ Alcazar.

Note : espulsi Lautaro Jara e Pulina (allenatore Bonorva); ammoniti Spanu, Cocco, Pinna, Saba, Lostia, Bazzoni, Alcazar.

BONORVA. Il colpaccio del mercoledì. Il San Giorgio Perfugas sbanca il campo del Bonorva e va in testa alla classifica del girone B di Promozione in condivisione (7 punti) con Arzachena e Luogosanto. Il turno infrasettimanale porta Pulina ad avviare un ampio turnover promuovendo cinque nuovi titolari (Vassallo, Zappareddu, Spanu, Garcia e Cocco) rispetto agli undici iniziali della gara vinta in trasferta a Stintino tre giorni prima. Il più conservativo Piga sostituisce il solo Secchi, dando fiducia a Giagheddu.

Animi caldi

Tre gol in appena venti minuti, due cartellini rossi sventolati e tensione alle stelle. «La gara è stata dura e maschia», il commento di Piga, allenatore del Perfugas, «gli avversari dal punto di vista agonistico sono forti ma noi non siamo stati da meno». I colpi non son mancati e qualcuno, eccessivo per l’arbitro, ha portato prima alla concessione del rigore al 20’ (siglato da Giagheddu) per un fallo di Gallotta su Bazzoni, poi al giallo di Lautaro Jara (25’) cui è seguita la sua espulsione per proteste e quella dell’allenatore Pulina.

Le reti

Tuttavia la partita era stata già stappata in apertura dal vantaggio fulmineo di Bazzoni (2’), con una conclusione sotto l’incrocio da fuori area, e dal pareggio di Cocco al 5’ (una frustata di testa su assist dalla bandierina di Saba). «Il primo tempo è stato quasi perfetto per noi», continua il tecnico ospite, «abbiamo sfruttato le occasioni». Come quella, nella ripresa, per il tris spezza-gambe finale siglato da Alcazar al 23’ con un tiro a giro. «Il risultato è inaspettato? No, siamo una bella squadra attrezzata. La vittoria è meritata». Nessun commento da Pulina.

