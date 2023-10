Il colpaccio del Monastir 

Selargius 2

Monastir 3

Selargius (3-5-2) : Dessì, Bandinu, Porta, Marongiu, Nessi (10’ st Porcu) Salis, Asunis, Virdis, Reginato (10’ st F. Argiolas) Sanfilippo (10’ st Ojeda) Testa. In panchina Pilotto, Piga (33’ st Piga), Porcu, Argiolas II, Ojeda, Ricciardi, De Falco, Lepore Murtas. Allenatore Pani.

Monastir (3-5-2) : Galasso, Cossu, Angiargia, Secci (10’ st Frau), Saias, Deias (18’ st Paulis), Riep (28’ st Pilloni), Pinna, Arzu (1’ st Bellu), Pulcrano, D’Agostino (31’ st Ragatzu). In panchina Anedda, Bratzu, Masia, Pusceddu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : 24’ Pulcrano, 43’ Sanfilippo, 5’ st Pinna (rigore), 16’ F. Argiolas, 30’ st D’Agostino.

Note : ammonito Bandinu; recupero 3’ pt. - 4’ st. Spettatori 200 circa.

Selargius. Il Selargius cade in casa 2-3 per mano del Monastir nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima emozione è un piazzato di Pinna del Monastir all’8’, la palla termina sull’esterno della rete. Il Selargius punge dalle parti di Galasso al 10’: Reginato fugge sulla destra, mette in area ma Sanfilippo viene anticipato di un soffio dalla difesa ospite. Al 24’ il Monastir passa in vantaggio al culmine di un’azione rocambolesca: presunta carica a Dessì in uscita da parte di Riep e il giovane Pulcrano, classe 2005, depone in rete nella porta incustodita per lo 0-1. Dopo 20’ senza particolare animosità, al 43’ Sanfilippo, imbeccato da un perfetto assist di Reginato, pareggia con un rasoterra che si infila con chirurgica precisione alla destra del portiere avversario.

Il Monastir capolista del campionato non accetta il verdetto e riparte deciso nella ripresa: al 2’ Bratzu obbliga Dessì a respingere di piede. Gli ospiti spingono con una manovra di qualità e, al 5’, tornano in vantaggio. Marongiu entra in ritardo su Pinna e l’arbitro indica il dischetto: rasoterra perfetto e palla in rete, 1-2. Il Selargius tenta di reagire ma, al 13’, a causa di un presunto fallo di Salis, l’arbitro concede un secondo rigore al Monastir: calcia Bellu ma Dessì intuisce e respinge tenendo il Selargius in partita. Al 16’ Fabio Argiolas, appena entrato, alla prima palla toccata converge verso sinistra e calcia con precisione trovando il 2-2. Ma il Monastir spinge e spreca occasioni clamorose: al 25’ Pulcrano, in scivolata, non trova la porta in area piccola, al 27’ Pinna calcia alto da posizione ottimale. Il gol del Monastir è nell’aria e giunge puntuale al 30’: Lepore perde una palla sulla trequarti e D’Agostino non perdona: aggira un difensore con un giro di walzer e calcia imparabilmente sotto la traversa per il 2-3.

