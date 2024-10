Il colpaccio del Carbonia 

Monastir 1

Carbonia 2

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna, Madero, Ganzerli, Arzu; Frau (13’ st Feola), Piras (13’ st Naguel), Corda; Arangino (26’ st Sarritzu), Sanna (34’ pt Nurchi), A. Manca (18’ st Cocco). In panchina: Murru, N. Manca. Allenatore Angheleddu.

Carbonia (4-2-3-1) : Doneddu; Cocco, S. Atzeni, Chidichimo (18’ st Garcia), Broglia; Isaia, C. Mancini; Caverzan (18’ st Abbruzzi), Tocco (38’ st Sartini), Ricci (47’ st Carboni); Mastropietro (23’ st Moreno). In panchina M. Atzeni, N. Mancini, Filippi, Perna. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 11’ A. Manca, 19’ Caverzan (r); st 16’ Mastropietro.

Note : ammoniti Arzu, Madero. Recupero 1‘ pt - 5‘ st.

Monastir. Al Comunale blitz del Carbonia che si impone sul Monastir nell’andata dei quarti di Coppa Italia. La prima frazione si caratterizza per l’intensità e le numerose occasioni per entrambe le squadre.

Il primo squillo è del Carbonia: al 7’ il tiro di Tocco da fuori termina alto sopra la traversa. Al 10’ risponde il Monastir con Sanna che si invola verso la porta, ma il suo tiro termina sul palo e poi tra le braccia di Doneddu. Dopo un minuto il Carbonia spreca con Tocco che riceve palla in area ma calcia alto da buona posizione. Il Monastir pressa alto e all’11’ trova il vantaggio: Manca si avventa su un passaggio sbagliato da Doneddu e deposita in rete. Il Carbonia reagisce e al 19’ usufruisce di un rigore trasformato da Caverzan con un sinistro forte e angolato. I biancoblù si lancia in avanti: al 22’ ci prova Sanna di testa su cross di Arangino ma non inquadra lo specchio. Al 24’ Ricci sfiora il vantaggio, ma il suo tiro a giro esce di poco sopra la traversa. Al 42’ Daga chiude lo specchio a Tocco e blocca il pallone.

In avvio di ripresa il Monastir non concretizza: Manca serve al centro per Nurchi che dal limite dell’area piccola spedisce fuori di poco. Al 7’ si rivede in avanti il Carbonia con Mastropietro che calcia, ma il pallone viene bloccato in uscita da Daga. Al 16’ i minerari trovano il vantaggio con lo stesso numero undici che approfitta di un errore della difesa e deposita in rete di sinistro dall’interno dell’area. Al 30’ il Carbonia va vicinissimo al tris con un contropiede di Moreno che calcia fuori di poco. Al 31’ il Monastir ha la chance per il pari però il destro di Naguel si stampa sulla base del palo.

A un quarto d’ora dalla fine i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per l’infortunio di Feola, a cambi finiti. Gli ospiti gestiscono il risultato senza rischi.

